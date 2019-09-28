乡村普及“AI医生”，“云上看病”值得探索

乡土中国

用AI技术打破时空界限，实现送医下乡、云端诊疗，将“AI+医生+乡村”三者进行融合，这样的探索值得肯定。

“未来最大的产业是AI，AI将有可能得到规模化使用，AI会给社会创造更多财富，提高效率。”这是任正非在最近的访谈中作出的判断。其实，不仅是城市，乡村也该享受到AI带来的红利。

近日，广东省卫健委健康扶贫“AI医生进乡村”项目全面上线，广东省卫健委为全省2277个贫困村卫生站全部配置智能健康设备包，并全部对接省级远程医疗平台。

众所周知，设备简陋、村医水平有限是很多乡村卫生站的现状，很多村民不是不想在家门口瞧病，而是“不敢看”也“看不了”。这一短板影响着“小病不出村”目标的实现以及分级诊疗的真正落地。如何让乡村卫生站加速提质，是医疗主管部门面前的一道难题。

据了解，此次广东省卫健委提供的智能健康设备包可谓“软硬结合”。硬件包括血常规检测仪、心电检测仪等常用8种智能设备；另外还包括一个专门的村医工作软件，将设备检测结果导入软件，AI医生助手便可根据庞大的病历数据库，提供中、西医智能辅助诊断。另外，也可以选择县级医院、市级医院专家在线指导治疗。

用AI技术打破时空界限，实现送医下乡、云端诊疗，将“AI+医生+乡村”三者进行融合，这样的探索值得肯定。

不过要想发挥好“AI医生”的最大效能，关键还在于能够本地化，用接地气的方式服务农村民众，防止出现“水土不服”。

如今，留守在农村的、有看病需求的，大多是留守老人以及儿童，他们医学知识较为匮乏，一方面可能对自身疾病说不清、讲不好，无法有效配合使用“AI医生”；另一方面也可能对其功效不信任，甚至产生误解，以此抵触“AI医生”。如此一来，就会出现手握“治病利器”，却无用武之地的情况。

因此，“AI医生”想要扎根乡村，还离不开一系列配套举措的“助攻”。特别是针对农村特点，量体裁衣，打造村民听得懂、能理解、能配合的乡村版“AI医生”。例如，将研发方向与农村接轨，尽量用简单易懂的方式把脉问诊；加大宣传，提高村民对新方式和医疗健康知识的普及了解，让他们既认可满意“AI”医生，又能基本摸清自身的问题所在，然后像竹筒倒豆子一般，把“难处”交由“AI”医生诊断。

另外，最重要的是通过AI医生和远程诊疗，丰富农村医生的诊疗知识、提升诊疗技能，并建立一支规模化、专业化、现代化的医疗队伍，让他们能够成为民众的“保护盾”，实现与“AI”医生的“双剑合璧”，以此提高村民的健康水平，不再让“病根”变“穷根”。

□吴诗苑（基层公务员）