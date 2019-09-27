2019年925全民健身舞日 南京上演百城共舞一支舞

每年9月25是“925全民健身舞日”，全国百家资优俱乐部品牌联合举办以健身舞为主要形式的大型全民健身活动，在推广健身舞课程的同时，也通过健身俱乐部这一社会载体，普及全民健身意识及健身知识，输出优质健身内容。

今年是925活动的第三年，今年将主场设在南京五台山体育中心，活动以“热爱易燃，生生不息”为主题，向祖国献礼。

925全民健身舞日以为俱乐部打造全年全城最火的健身舞团体公开课为目标，旨在突破年龄、地域和阶层局限，让健身舞变成真正的全民可跳、全民能跳、全民爱跳的休闲体育运动项目和娱乐方式。

9月25号当天，在广州、成都、西安、杭州、郑州、青岛等多城多家健身俱乐部同时进行一堂健身舞公开课。据了解，全国共有近80座城市超过400家俱乐部实体门店参与，超过2万人直接参与，相关线下宣传覆盖人数超过80万，网络视频播放量超过5000万，积累吸引线上健身舞身粉丝58.3万。

2019年925全民健身舞日课程由天团健身创始人王广成及团队主编，邀请POP DANCE、MDS、特别范儿三家国内原创团课品牌联合创编。

和往年不同，今年的活动内容不再单纯是跳健身舞，明星导师刘涵把舞蹈和健身训练结合起来，将舞蹈动作、心肺训练、协调性训练等完美结合，丰富了课程内容，增加了互动性和挑战性。

每年925全民健身舞日活动都有一个特别的仪式，叫925时刻，即在9月25号19:25分，全国所有参加活动的俱乐部都会跳同一支舞蹈。今年将《今天是你的生日，我的中国》做为共舞曲目。19:25分，悠扬的旋律响起，南京主场在王广成的带领下共同起舞，现场大屏幕同步展示分会场代表的实时影像。

活动现场，王广成表示，健身能让保持健康、能减压、能让我们以更好的面貌去面对人生，爱健身才能享受人生。他呼吁大家行动起来，重视健身。

925全民健身舞日活动发起人刘杰表示，希望大家能够积极向周围的家人、朋友宣传健身的好处，让更多人的开始健身、爱上健身。925未来将会一直努力生产优质的健身内容、举办形式更丰富更吸引的健身舞活动，为全民健身、健康中国出一份力。