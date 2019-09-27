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指甲并不会“呼吸” 但生长需要氧气

2019年09月27日09:04 来源：人民网-生命时报

指甲是生活的好帮手，但我们却对它知之甚少。近期，美国“医学新闻”网站总结了几个关于指甲的冷知识。

1.指甲的生长速度约为每天0.1毫米，长1厘米需要100天。手指甲大约6个月完全更新一次，而脚趾甲生长缓慢，一年半才能更新一次。

2.指甲的生长速度取决于许多因素。夏天长得快，冬天长得慢；中指指甲长得最快，拇指指甲长得最慢。它们的生长速度似乎还和惯用手相关，左撇子的左手指甲长得更快，右撇子的右手指甲长得更快。

3.指甲和头发的蛋白质是一样的。指甲盖是角蛋白构成的，这种物质也存在于皮肤和头发中。指甲的平均厚度约为0.3毫米，相当于100~150层角蛋白。其中有相当数量的硫原子（一种含有硫的氨基酸），它能增强角蛋白的强度，指甲硬的人所含的这种氨基酸浓度更高。角质层之间是一层薄薄的脂肪和水，使指甲盖具有弹性和光泽。

4.指甲是由死细胞组成的。因此，与许多人的认知相反，指甲并不能“呼吸”，但角质层和甲床需要氧气、维生素和矿物质来滋养。所以，涂抹指甲油对指甲健康不利。

5.人们自古就在意指甲的外观。修指甲的历史可追溯到古埃及。现代指甲油的原型则出现在我国古代，它是由碾碎的矿物、蜡、蛋黄和阿拉伯胶制成的。 （赵可佳）

(责编：李轶群、许晓华)


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