这九种器官没了也能活

有些器官的存在会使人类的生活变得更容易，但没有了它们，身体依然可以正常运转。美国“读者文摘杂志网站”近日对此进行了总结。

1.一个肺。我们需要至少一个肺才能呼吸，但为了治疗肺癌、肺结核或其他肺部疾病，另一个肺可以被摘除。美国梅奥诊所移植外科医生和肝移植外科主任朱莉海姆巴赫表示，需要注意的是，当其中一个肺被切除时，病人可能在1秒钟内失去大约35%的吸气量。

2.结肠。当人们患上结直肠癌、克罗恩病或溃疡性结肠炎等肠道疾病时，外科医生可能会切除他们的结肠甚至同时切除直肠。朱莉海姆巴赫提醒，在这种情况下，病人排便的次数会明显增多，他们需要通过改变饮食方式来避免腹泻。

3.生殖器官。生殖器官是性行为及繁殖后代的重要条件，但它们并不是人类生存所必需的。美国克利夫兰诊所泌尿科和肾脏研究所主席埃里克·A·克莱恩指出，子宫切除术对妇女的性生活几乎没有负面影响；卵巢切除术后雌激素分泌量减少，可能会导致性欲丧失。对于男性来说，因前列腺癌治疗而切除一个睾丸也不会对他们的性生活造成过大影响。

4.膀胱。膀胱癌病人或神经源性膀胱疾病患者需要切除这个器官。克利夫兰诊所泌尿科的乔治·帕斯卡·哈伯博士表示，医生会用一段肠道来转移原先储存在膀胱里的尿液，这时，肠道成了一个“新膀胱”。

5.胆囊。肝细胞分泌胆汁来分解脂肪。胆汁平时储存于胆囊中，以防人们突然来一顿特别油腻的大餐，但身体并不完全依赖于被储存的这些胆汁来分解食物。朱莉海姆巴赫表示，大多数人在胆囊被摘除后，并不会感到有什么不同。由于他们的身体已经习惯了固有的饮食规律，适应了消化食物的节奏，因此不需要额外的胆汁。

6.胃。对于一些肥胖症患者和侵袭性胃癌患者来说，医生可能需要切除他们的一部分或全部胃。克利夫兰诊所胃肠病学家阿卜杜拉·沙特纳维表示，正常情况下，胃部吸收维生素，并通过混合胃酸来分解食物，从而达到消化目的。一旦胃被摘除，医生会直接将食道与小肠连接起来。手术后，病人仍然可以摄入少量的固体食物。

7.脾。脾的主要功能是过滤血液，但如果患上特发性血小板减少性紫癜等血液病，则需要切除脾。朱莉海姆巴赫称，脾在人体免疫系统中起着重要作用，一旦它被切除，人的体质可能会变差。切除脾脏的病人需要注射一些疫苗，因为他们受到感染的风险更高。

8.一个肾。肾脏起到了代谢、调节等重要作用，不过许多人毫不犹豫地为爱捐出一个肾。朱莉海姆巴赫指出，即使是一个肾也足够有效地处理体内废物。

9.阑尾。一些研究者认为，阑尾是一个无用的器官，它的存在可能只是为了人类的祖先服务而已。总之，生理学家目前还不完全清楚阑尾的功能。最近的研究表明，阑尾能保证人体内“好细菌”的安全。朱莉海姆巴赫提示，对阑尾炎患者来说，阑尾的存在弊大于利，不摘除的后果很严重。（郭 亮）