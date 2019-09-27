影视剧，健康科普的新渠道

受访专家：中南大学湘雅医院健康管理中心主任 刘绍辉 □主治医师 王保祥

说起健康科普，大家往往会想到课堂教育、媒体科普、电视科普等渠道。中南大学湘雅医院健康管理中心主任刘绍辉接受《生命时报》记者采访时指出，媒体科普覆盖面广、宣传力度大，内容更丰富，但受到网络、地域等空间、设备、时间的限制，往往有一定局限性。如何让更多公众接触到优质、规范的健康科普，是“健康中国行动”的一项重要内容。目前的问题是，不少人接触科普的渠道有限，也有些人明知生活方式不健康，却不想做出改善。最近，荷兰阿姆斯特丹大学医学中心研究人员发现，利用体育与娱乐媒体平台，可督促公众向更健康的生活方式努力，并且成本低、效果好。他们还提出了一个假设性解决方案：多看电视剧。

为验证这一假设，研究人员选择了一个“以年轻人为主要受众”的日播剧，在第11季中插入一个“超重”角色，并安排了“其在父亲心脏病发作时突然醒悟，从此改变了亚健康生活”的剧情。为判断这一情节对观众的影响，他们在社交媒体中预设了关键词，比如体重、糖尿病、运动、果蔬等，进行量化，与第10季的数据进行对照。结果发现，指定桥段播出后，与预设关键词相关的社交媒体帖子数大幅增加，而第10季中并没有观察到类似变化。这说明，娱乐媒体对生活方式有着强大影响力，在知识传播方面有着比书籍更广泛的影响力。

中南大学湘雅医院健康管理中心主治医师王保祥表示，国内影视剧也有相似情况。热播剧《小欢喜》中温柔、善良的妈妈——刘静患了癌症；《带着爸爸去留学》中黄小栋的亲生母亲得了癌症去世；《加油，你是最棒的》中福子的父亲老福突发心脏病去世，这些剧情播出后，大家都更直观地看到疾病对身体与家庭的打击和摧毁，开始审视自己的生活。同时，相关内容的搜索热度居高不下，关于疾病、养生的话题也变多了。

在其他领域，自带传播性质、受众面广的影视剧，传播带头效应早已显露头角，比如时尚搭配、流行语等。刘绍辉认为，如果将影视剧打造成独特的科普渠道，配合自带流量的明星，普及效果会更强。在一些边远地区，老百姓受教育程度可能不高，外界信息获取渠道有限，但全国传统有线广播电视覆盖面广、收视便捷，获取简单。如果老百姓能在影视剧中了解专业的科普知识，不仅丰富了娱乐生活，对他们摒弃陋习或者不良生活方式也有益。但需要警惕的是，不少影视剧中存在健康误区或常识性错误，比如“被毒蛇咬伤，用嘴吸毒”“麝香、藏红花使人不孕”等。即使青春偶像剧，一旦剧情中出现与医疗养生相关的内容，一定要谨慎对待，交由专业医务工作者审核，去伪存真，规范化科普，以免观众盲目效仿，出现问题。

此外，为保证艺术价值，不少影视剧中将疾病进行了一定程度的美化，比如先天性心脏病患者为了爱情怀孕生子；红斑狼疮患者出现蝴蝶状瘢痕，让人念念不忘……有些未成年人看到这部分内容，竟会对某些疾病心生向往。王保祥提醒大家，疾病远比想象可怕，有些患者年纪轻轻便失去生命，有些人因长期口服激素，腹胀如鼓、面色憔悴。因此，各大媒体要紧跟热点，抓住观众的兴趣点，对相关疾病进行专业科普，才能在保证热度的同时，确保科学权威。（记者 王冰洁）