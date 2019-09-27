国家老年医学中心、北京医院神经内科副主任医师 李 伟

中风后，患者在饮食和营养摄入上存在不少问题，需要照料者引起足够重视。

中风导致肢体不灵，患者可能出现难以进食和饮水的情况，需要针对性的康复训练。加上中风会引起记忆力减退、认知下降等问题，导致病人经常忘记吃饭。患者还伴随食欲不振的情况，缺乏饥饿感。吃饭时吞咽困难，不仅影响营养的摄入，还会导致误吸风险增加。中风患者容易营养不良，严重时可引起体重减轻，影响康复速度。

虽然存在种种困难，建议患者还是要积极补充营养，才能恢复得更快更好。

患者每天要保证几类食物的摄入。第一，大量不同颜色和类型的蔬菜水果，其富含抗氧化物质，对血管具有保护作用，同时含有钾，可帮助控制血压。水果和蔬菜中的纤维可以降低胆固醇。绿叶蔬菜中的叶酸能降低中风风险。第二，谷类，主要是全麦和高纤维品种，如玉米、燕麦、藜麦等。第三，富含蛋白质的食物，如瘦肉、家禽、鱼、豆腐等。第四，牛奶和酸奶，尽量选低脂品种。

此外，患者要注意多喝水。限盐限糖限脂，远离饼干、蛋糕、加工肉类、糖果、饮料等不健康食品。盐摄入太多会升高血压，烹饪时建议使用草药和香料增加味道。过多的糖会损害血管。饱和脂肪摄入过量会导致胆固醇水平升高。另外，患者最好不要喝酒，饮酒过量是导致中风的危险因素。