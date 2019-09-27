很多原因会导致睡眠质量差、失眠，晚上喝咖啡和茶是其中一项。近日，美国“健康与人类研究”网站刊文表示，对于睡眠差的人，晚上吃以下食物也会“落井下石”。

柑橘类水果。柑橘类等酸性水果会导致胃灼热或胃食管反流。一天中吃水果的时间也大有讲究。从早到晚，摄入水果甜度和酸度最好成逐步降低的趋势，柑橘类水果最好早上吃。适合晚上吃的水果包括：无花果、葡萄、苹果、猕猴桃和木瓜。

西兰花。西兰花是一种富含营养和具有抗癌功效的十字花科蔬菜。然而，西兰花也含有大量纤维，消化需要很长时间，还容易产生气体。睡前吃西兰花、圆白菜、紫甘蓝、菜花等食物，也容易睡不着觉。

芹菜。芹菜、黄瓜、圆白菜等食物含有大量的水分，睡前吃太多，会导致夜尿增多，扰乱睡眠。

红肉。肉类（特别是红肉）含有大量的蛋白质和脂肪，不但消化时间长，而且会让人保持清醒。晚餐可以少吃点鸡肉等白肉，但睡前不要吃肉，否则躺下后更容易引起消化不良或胃痉挛。

辛辣食物。辛辣食物会导致胃部不适和胃灼热。有研究表明，睡前吃辛辣食物，更容易做噩梦，醒来次数增多，扰乱正常睡眠。

甜点。甜点容易导致血糖升高，让人更加警觉，精力充沛。然而，睡前甜食容易导致失眠，尤其是巧克力。巧克力中不仅含咖啡因和糖，而且含有能提高心率的兴奋剂可可碱，导致入睡困难。

快餐和油腻零食。吃宵夜日益流行，然而，睡眠不佳人群应节制。快餐和其他油腻食物很难被人体消化，因而导致胃灼热。晚餐若吃太油，最好选择左侧卧，以减少胃食管反流的发生。

睡前饮食有如此多的禁忌，是不是空腹入睡最理想呢？专家表示，饥肠辘辘同样无法入睡。休息时，身体仍然需要一定的能量补充。如果睡前饥饿难忍，可喝一杯热牛奶或少吃点燕麦、香蕉等食物。（陈 希 编译）