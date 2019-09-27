号称奇效的日本“神药”或许只是路子野胆子大

白兔牌EVE止痛片、皇汉堂清肠便秘丸、参天FX眼药水……这些日本神药，你家有吗？

近日，浙江大学医学院附属第一医院官方微信公众号“浙大一院”发布一则文章《大正感冒药、白兔止痛片……你还在“迷信”这些岛国神药吗？专家给你扒一扒真相》，引发网友关注。其中，浙大一院药学部专家对近期流行的日本“神药”作出药物成分分析，发现不少药品用药猛，专家感叹，胆子太大。

白兔牌EVE止痛片、皇汉堂清肠便秘丸、参天FX眼药水，号称攻克白血病的特效药"Kymriah"……近年来，在“去日本必买常备药”的噱头下，日本“神药”、“网红药”在国内一直热度不减。

不可否认，日本药品尤其是儿童药品，确实剂型更丰富，包装更精美，但是，也得注意，精美的外包装之下，未必一定有神奇的疗效，便于儿童使用的剂型，未必具有儿童适用的成分。

以此次浙大一院药学部专家揭秘的日本“神药”龙角散为例，这款感冒药里含有9种成分（或提取物），其中不乏磷酸双氢可待因这种“具有成瘾性，不可长期使用”的成分。

这两年，复方感冒制剂成为国家重点监控的药品，而这款“神药”被塞进了9种成分，明显是把复方制剂当成了“杂货铺”，且不少成分还数倍超标，这与当前国内严管复方制剂成分的做法，格格不入。

此外，去年8月，国家药品监督管理局就已出台政策，明确要求18岁以下青少年儿童禁用含可待因感冒药，也就是说这款药在国内并不具有合法身份。

从疗效上来看，这些药品因为成分复杂，自然就加大了其中某种成分对路的概率，更何况，日本的这些“神药”还偏爱激素和成瘾性药品，久而久之，在消费者心中形成“神药”、“有奇效”的观感，也就不足为奇。然而，不少患者虽然取得了快速见效的效果，但却埋下了较高的健康风险。

而消费者获得此类药品也多是通过个人海外代购，在跨国维权艰难等因素的影响之下，理应对国外“神药”多一份警惕和理性。

也要看到，新修订的《药品管理法》对假药劣药范围进行了重新界定，进口国内未批的境外合法新药不再按假药论处；对未经批准进口少量境外已合法上市的药品，情节较轻的，可以减轻处罚。

也就是说，衡量境外药品在国内是否属于假药劣药，主要以该药在境外是否合法、其成分是否真实为判断依据，依照的是技术标准。

依照技术标准来鉴别境外药品，无疑更契合实际；而给予代购国内未批、境外的新药和好药以宽容的态度，也是与时俱进的务实之举。

但是，对于这些号称能够治白血病抗癌的药，以及含有国内禁止成分的药品等，显然不能让它们搭上法律放宽的便车进入国内，危害国内民众的健康。

因此，监管部门还是要注意到对于此类“神药”的风险，收紧日常监管的网；同时，也通过科普等手段，提高民众的用药素养，对境外“神药”不可盲目轻信，不给含违禁成分的“神药”兴风作浪的空间。

□陶波（医生）