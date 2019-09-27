允许“罚站罚跑”，德国经验值得借鉴

适当惩罚本身就是对行为的否定性评价，在纯粹的惩罚之外还起着引导教育的作用。

罚站罚跑算不算体罚？近日提交广东省十三届人大常委会第十四次会议初审的《广东省学校安全条例（草案）》（下称草案），拟允许老师实行“罚站罚跑”，并明确与体罚或变相体罚作出区分。

这是在中央、国务院在《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中提出要“制定实施细则，明确教师教育惩戒权”之后首个省级层面的举措，也是全国首个用立法赋予教师教育惩戒权的尝试，值得肯定。

作为教育工作者，我坚决反对一切形式的体罚。大量的研究也表明体罚不但没有作用，而且会代际传承，受到过体罚的孩子成年后更倾向于以暴力解决问题。

但从教师的角度来看，没有一定的惩罚措施，教师确实难以履行其教育职责。而且，适当惩罚本身就是对行为的否定性评价，在纯粹的惩罚之外还起着引导教育的作用。

我国《教师法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》均禁止体罚以及变相的体罚和其他侮辱人格尊严的行为。

然而，在实践中，这些条文被过于宽泛地理解，罚站罚跑等正常的惩戒措施也经常被视为体罚，以至于很多家长对此过敏。

既不允许体罚，又不明确赋予老师管教孩子的权力，导致老师在很多情况下束手无策。这样一来，教学秩序和课堂秩序自然难以得到有效维护。

在这种语境中，广东省及时推出新的立法赋予教师惩戒权，意义重大。据报道，草案赋予教师罚站罚跑的权力，学生违纪时可以责令站立、慢跑等与其年龄和身心健康相适应的教育措施。有了这样的惩戒手段，老师既可有效维护教学秩序，也能通过惩戒让违纪的学生真正认识到错误。

在此，我只能进一步吹毛求疵，希望立法者将草案进一步完善，避免合理的惩戒手段，变成某种恶意的体罚措施。

实际上，罚站本身只是一种抽象的表述，罚学生在炎炎烈日下或者寒风暴雪中站立，显然就不是合理的惩罚；处罚时间过长，或者惩罚学生以特定的姿势站立，也都可能变成变相的体罚。罚跑亦然。

总体上说，该规定还可以更精细。有些国家会有比较明确的规定，比如德国有些州规定，班主任和授课老师最长可以罚站2节课，校长则有权罚站4节课。原则上，罚站应当在课堂上，否则等于给学生停课，而停课这种惩戒措施更严重。除了罚站等常规的措施外，老师也可以对学生进行训斥，暂时没收物品，要求学生留校做作业，严重的时候调换班级等。

这些《草案》都没有规定，如果仅宽泛地规定罚站罚跑，一方面不足以让老师有充分的惩戒权，另一方面也可能为老师所滥用。

对此，广东省教育厅政策法规处工作人员表示，目前《草案》还在审议阶段，关于教师惩戒权的细则最终以什么内容呈现还不确定，未来可能还将有修改和讨论。

值得一说的是，没有什么立法能将所有问题规定得清清楚楚，因此应当确立一个基本原则，即所有的惩戒措施都应当适度且服务于教育目的，而这个尺度就只能交给老师来衡量。

□袁治杰（北京师范大学法学院副院长、全国首套儿童法治教育绘本《正义岛》合作作者）