“网红”产品不应是监管盲区

“去日本不得不买的20款神药”“10款超级有效的日本小药”……一段时间以来，日本“网红药”成为不少代购达人、时尚博主竞相种草的爆款。但有医学专家对其成分“扒皮”后发现，奇效背后是“胆子大、用药猛”，很多甚至还包含违禁成分。

不知何时起，诸如此类的“网红”产品在市面上占尽风头。从挤破头排大队的奶茶，到黄牛们扎堆炒的球鞋；从“明星都在用”的防晒喷雾到“卖断货”的蒸汽眼罩，五花八门中总有一款让你欲罢不能。但抛开小清新的滤镜，卸下高颜值的外衣，这些所谓“网红”大都“看上去很美”。有的虽出身合法，但配方遵循的都是“洋规定”，并不符合国内标准；有的是小作坊加工，贴牌生产后摇身便成“一线大牌”；还有的本就是毫无保障的“三无产品”，红透半边天全靠病毒式软文吹嘘。如此种种，都让网友含泪调侃：“走过最长的路，就是商家的套路。”

挟流量以令市场，“网红”产品不能如此野蛮生长。如果说在其“C位出道”之初，只有少数人被撩拨俘获，那么随着内容电商异军突起，“剁手”之前刷“种草”笔记、看带货明星，已然成为大多数人的购物习惯。这也意味着，部分“金玉其外”的爆款，看似口口相传，很可能谬种流传。无关痛痒的日用品交交“智商税”也就罢了，对于食药产品等来说，一旦质量存忧，危害性不容小觑。某美白产品添加违规化学成分，很多爱美女性“被烂脸”；某减肥药主推所谓“酵素梅”，结果引起肝损伤……如何保障“网红”产品质量，有效防范安全风险，成为一道待解难题。

“网红”不代表质量过硬，更不应成为监管的盲区。从目前情况看，“网红”产品攻城略地，主要通过天花乱坠的营销宣传，但还缺乏明确的法规来对其规范，这也让部分夸大其词的注水广告大行其道。另一方面，既有法律虽明确为产品提供服务的网络平台负有监管责任，但碍于其流量号召力，不少平台都是“睁一只眼闭一只眼”，更不必说关心产品质量了。及时补上法律空白、压实平台责任，方能从源头把好“网红”产品的质量关。依法之治必不可少，消费者也要擦亮眼睛，切莫不看成分、不辨优劣就盲目跟风。

没有只玩不坏的套路，最近一项调查显示，接近60%的受访者坦言“网红”产品名不副实。要流量不要质量，单腿狂飙迟早会从神坛跌下来。