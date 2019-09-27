北京养老金已连续调整27次

北京市人力社保局近日组织编写了《北京社保七十年》一书，梳理了新中国成立70年来本市社会保险制度的发展脉络。书中数据显示，为让市民充分分享社会经济发展成果，本市养老金标准已连续调整27次。

本书分为8章，以北京社会保险事业发展为主线，上溯至1949年新中国成立后实施劳动保险条例，下延至2019年推出最新的社保改革举措，回顾了五项保险制度的创建实施和变迁发展。

1951年2月，政务院颁布《中华人民共和国劳动保险条例》，由国家统一建立企业职工劳动保险制度。经过多年来的发展，社会保险实现了从制度全覆盖到人群全覆盖，社保基金实行社会统筹，突出体现为更高质量、更充分的就业和保险待遇水平不断提高。北京市的养老保险待遇连续27次调整，工伤待遇连续18次调整，为社保体系建设奠定了坚实的基础，让全市人民得以共享发展成果，从而推动着社保事业不断向前发展。

以养老金来举例，北京市2019年职工平均基本养老金水平达到4157元/月，养老金替代率为58%，始终处于全国前列。2002年至2019年，企业退休人员基本养老金年均增幅超10%，高于北京市经济增长速度，充分分享了社会经济发展成果。（记者 代丽丽）