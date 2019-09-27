老字号卖早点服务社区居民

既有老北京的油饼、豆浆、豆腐脑、馄饨、包子、炒肝、紫米粥等传统早餐，也有手抓饼、三明治等快餐，还有学生牛奶套餐。老字号致美斋新添早点，解决了广安门内白广路、白纸坊社区的居民吃早点的难题。

6时，前来吃早餐的顾客就开始上门了，大人小孩都有，大多是周边社区的居民以及附近66中学南校区和白纸坊小学的学生。“以前孩子上学只能在街边小摊买个鸡蛋灌饼，吃不好，卫生也没有保障。现在好了，再也不用为孩子的早餐发愁了。”一名家长高兴地说。

据了解，致美斋的所有早餐品种现制现售，厨师们凌晨3时就起来熬粥、和面、磨豆浆、点豆腐脑。位于广内白广路的老字号致美斋已立足京城300多年，主要经营京鲁风味，适合老北京人的口味。国庆假期将至，已有不少顾客早早预订了致美斋的家宴。“虽然原材料价格上涨，但菜品价格不涨，节日期间也不设套餐，任顾客自己选择。”陈总经理说，国庆期间店内还推出了特别的优惠价格。（实习记者 杨天悦）