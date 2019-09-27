秋梨——滋阴润燥的好食材

秋梨是滋阴润燥的好食材。《本草纲目》记载，秋梨可“润肺凉心、消痰降火，解疮毒、酒毒”。梨汁煮粥，治小儿疳热及风热昏燥。嗜好烈酒的人，体内容易积热，火旺痰多，易患毒痈肿疮等疾病，经常吃梨，就可以避免这些隐患。

梨不仅是水果中的佳品，也是治病的良药。秋梨是我国最古老的果木之一，它酸甜适口，汁多爽脆，醇香怡人。杨万里在《咏梨》中谓其“骨里馨香衣不隔，胸中冰雪齿偏知。卖浆碎捣琼为汁，解甲方怜玉作肌”。中医认为，梨味甘、微酸，性凉，归肺、胃经，有生津止渴、宽胸除烦、滋阴降火、泻热化痰、润肺止咳诸功效，适用于热咳或燥咳、热病津伤，或酒后烦渴、消渴等。肺主气，司呼吸，肺合皮毛又与大肠相表里。秋燥袭来易伤肺，表现为口、唇、鼻、咽、舌燥干，大便秘结，皮肤干甚至皲裂。燥邪伤肺，轻则干咳少痰，痰粘难咳，重则痰中带血。中医认为，燥为秋季主气，肺喜润而恶燥，白露过后气候干燥，空气湿度低，最易伤肺。正所谓“春夏养阳，秋冬养阴”，故秋冬保健应以养肺为先。

秋梨是去燥润肺佳品。除鲜食外，还可以加工制造成梨酒、梨膏、梨脯和梨罐头等。秋梨膏就是由秋梨和祛痰中药配伍加工而成的一款药膳饮品，《本草求原》中所记载的“秋梨蜜膏”相传始于唐朝。据说，唐武宗李炎患病，终日口干舌燥，心热气促，服了上百种药物均不见疗效，御医和满朝文武束手无策。正在众人焦虑不安之时，一个道士用梨、蜂蜜及各种中草药配伍熬制的蜜膏治好了皇帝的病，从此，道士的这个妙方成了宫廷秘方，直到清朝才流入民间。秋梨膏最早出现在北京的药铺，是为宫中制作的御药之一，至今在中药行业著名的老字号同仁堂中，还保留着“秋梨润肺膏”，且每年都畅销国内外。

在秋季食用秋梨、饮用秋梨膏恰好可以滋润气肺，调节阴阳平衡，从而达到去燥润肺、益寿延年之效果。过去北京一到秋天常刮大风，空气干燥，患感冒、咳嗽的人很多，人们就买梨回家熬梨水，既可口又防病治病。大家在秋季不妨一试。

（北京市朝阳区中医医院副主任医师）