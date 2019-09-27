防老年痴呆关注9条核心信息

国际阿尔茨海默病协会发布的报告显示，2018年全球老年痴呆患者约为5000万，平均每3秒钟就有一位老人被诊断为老年期痴呆。2017年中国精神疾病流行病学调查显示，我国65岁及以上人群老年期痴呆患病率为5.56%，据此推算，中国有近千万老年人罹患老年期痴呆。在近日举办的世界阿尔茨海默病日主题宣传活动上，国家卫生健康委老龄健康司司长王海东表示，为向全社会宣传这一疾病的防治方法，增强人们的防病意识，国家卫健委发布了《阿尔茨海默病预防与干预核心信息》。

阿尔茨海默病是老年期痴呆最主要的类型，表现为记忆减退、词不达意、思维混乱、判断力下降等脑功能异常和性格行为改变等，严重影响日常生活。年龄越大，患病风险越大。积极的预防和干预能够有效延缓疾病的发生和发展，提升老年人生活质量，减轻家庭和社会的负担。

9条核心信息内容为：

一、形成健康生活方式。培养运动习惯和兴趣爱好，健康饮食，戒烟限酒，多学习，多用脑，多参加社交活动，保持乐观的心态，避免与社会隔离。

二、降低患病风险。中年肥胖、高血压、糖尿病、卒中、抑郁症、听力损失、有痴呆症家族史者，更应当控制体重，矫正听力，保持正常血压、胆固醇和血糖水平。

三、知晓阿尔茨海默病早期迹象。据国家老年医学中心主任、北京医院院长王建业介绍，阿尔茨海默病早期迹象主要包括：很快忘掉刚刚发生的事情；完成原本熟悉的事务变得困难；对所处的时间、地点判断混乱；说话、书写困难；变得不爱社交，对原来的爱好失去兴趣；性格或行为出现变化，等等。

四、及时就医。老年人若出现阿尔茨海默病早期迹象，家人应当及时陪同其到综合医院的老年病科、神经内科、精神/心理科、记忆门诊或精神卫生专科医院就诊。

五、积极治疗。药物治疗和非药物治疗可以帮助患者改善认知功能，减少并发症，提高生活质量，减轻照护人员负担。可在专业人员指导下，开展感官刺激、身体和智能锻炼、音乐疗法、环境疗法等非药物治疗。

六、做好家庭照护。家人掌握沟通技巧、照护技能以及不良情绪的调适方法，在日常生活中协助而不包办，有助于维持患者现有功能。应当为患者提供安全的生活环境，佩戴防走失设备，预防伤害、防止走失。

七、维护患者的尊严与基本权利。注重情感支持，不伤其自尊心，沟通时态度和蔼，不轻易否定其要求。尊重患者，在保障安全的前提下，尽可能给予患者自主自由。

八、关爱照护人员。患者的照护人员身心压力大，要向照护人员提供专业照护培训和支持服务，维护照护人员身心健康。

九、营造友善的社会氛围。加强社会宣传，减少对患者的歧视，关爱患者及其家庭，建设友好的社会环境。

中国老年保健协会阿尔茨海默病分会主委、解放军总医院第二医学中心神经内科副主任解恒革参与了核心信息内容的编写。他强调，从疾病的认识，到预防、识别、治疗、照护，每个环节都很重要。

此外，“黄手环行动”公益项目于2012年发起，重点关注阿尔茨海默病老人，倡导“给生命的两头以同等关爱”，已免费发放黄手环与定位贴94万只，帮助数十万走失老年患者安全回家。