高血压无症状也莫掉以轻心

医学指导/广州医科大学附属第二医院神经外科主任王业忠教授、广州医科大学附属第二医院心内科副主任区文超教授

还未满40岁的阿华（化名），两个多月前工作时突然昏迷不醒，被送到当地医院后确诊为脑干出血。医生了解到，阿华其实有高血压病，但平时症状不明显，忽视了要及早干预控制血压，加上平时生活方式不太健康，长时间熬夜，工作紧张等因素，终于撑不住突然发病。好在抢救还算及时，阿华如今已可以正常和人交流，右侧肢体活动正常，左侧肢体也在康复中。

专家提醒，高血压有早发的态势，建议年轻人也要定期体检，一旦发现高血压，应尽早干预，控制好血压，避免意外发生。

壮男脑干出血10毫升 连续两次开颅清血肿

两个多月前，阿华在工作时突然昏迷不醒，被同事发现后送往当地医院，被确诊为脑干出血。

当地医生告诉阿华家人，脑干出血很凶险，他们已经无能为力。阿华的家人一下子就慌了，他们不愿放弃，把阿华转诊到广州医科大学附属第二医院。

到达广医二院后，阿华很快被送进神经外科重症监护病区，接诊的肖仕印博士、曹国彬教授第一时间对他病情进行了详细评估。除了昏迷、生命体征不稳定，需要气管插管辅助呼吸外，头颅CT提示阿华脑干出血量已达到10毫升。

神经外科主任王业忠教授立即与全科医生讨论，为阿华制定治疗方案。据介绍，脑干属于大脑的重要部位，以往被认为是手术“禁区”。考虑到阿华才40岁左右，手术还有一线生机，不动手术存活的机会很渺茫。医生和家属充分沟通后，决定放手一搏。经过5个多小时的紧张手术，神经外科团队终于成功为阿华开颅清除脑干血肿。不料术后当晚，阿华突然血压异常升高，呼吸不稳定，复查头颅CT显示脑干再次出血，而且出血量比第一次还多！经过慎重的思考和讨论，医生们最终和阿华家人共同决定再冒一次险，再做一次手术清除血肿。

经过医生们通宵达旦的抢救，阿华的生命体征逐渐平稳下来。但几天后，他出现了颅内感染及肺部感染。在广医二院神经外科重症监护团队的精心治疗和护理之下，两周后，阿华终于闯过了术后的肺部感染和颅内感染等危险的并发症关口，逐渐清醒了。经过一段时间的治疗，阿华脱离了危险，转回到普通病房，可以正常和人交流，右侧肢体活动正常，左侧肢体也在逐渐恢复中。

高血压年轻化 青壮年患者应及早干预

“阿华平时症状不太明显，所以他即使知道自己有高血压也没有重视，没做任何干预，最后导致突然脑干出血。”广州医科大学附属第二医院心内科副主任区文超教授提醒说，高血压是引发心、脑血管和肾脏病变的一个重要的危险因素，如果控制不当会引起并发症，引发脑中风、心梗和肾功能衰竭等病症，严重时可猝死。

他引用相关数据指出，我国高血压患病人数约2.7亿， 也就是说将近五个人之中有一位高血压患者。高血压病已有年轻化趋势，已不再是老年人的专利。

近年来，国内一项医院门诊人群高血压抽样调查发现，在新出现的高血压病例中35~45岁者占63%，明显高于其他年龄组，而且其中有1/3的患者就诊前不知道自己有高血压，只有48%的人接受过治疗，规律服药的仅26%，治疗控制率不到四成。

有遗传因素的年轻人 千万不要忽视体检

区文超指出，年轻的高血压病人很多是有遗传背景的。除了遗传因素的影响，不健康的生活方式也有关系，比如吸烟、长时间熬夜、工作紧张等。另外，肥胖、血脂高等也是非常重要的影响因素。而患了高血压，很多人会有症状，但一些人偏偏没有感觉。如果已经被确诊为高血压的病人，不管有无症状，都必须干预，在医生的指导下科学降压，越早越好。

他提醒从来没有测量过血压的年轻人每年体检应该测量一下血压。特别有遗传因素，也就是父母都有高血压的这部分年轻人，不要忽视体检。如果血压正常，以后每隔1~2年测量血压一次。如果血压升高，经过多次复测，诊断为高血压，在确定需要药物治疗之前，首先要改善不良的生活方式，戒烟、控制体重、控制血糖，不熬夜、放缓过于紧张的生活和工作节奏，并遵照医生的指导进行治疗。

“有些青壮年讳疾忌医，这也是一个问题。”区文超说，有些人以为自己年纪并不大，虽然查出高血压，但怕一吃药就停不下来，这种想法是不对的，正是因为有病才要治疗的。不干预的话，潜伏的隐患不知道哪一天会出来添乱，甚至一发就难以收拾，阿华就是个典型的例子，希望更多青壮年高血压患者能引以为鉴。血压较高的年轻人，特别是同时合并有肥胖、糖尿病等因素的高危人群，更莫掉以轻心。（文/广州日报全媒体记者翁淑贤 通讯员许咏怡）