骨折不敢动？小心肌肉萎缩关节僵

李阿姨不慎小腿骨折了，术后她怕影响骨折复位，迟迟不敢活动，最后导致肌肉萎缩，关节挛缩，神经还偶尔出现麻和痛的情况。南方医科大学第三附属医院康复科主任刘刚说，像李阿姨这样的病人不在少数，骨头是长上了，但是关节的功能没有了。这时候才想到康复，往往效果不是太好，所以小腿骨折进行循序渐进的康复很重要。

早期可进行踝泵练习

小腿骨折早期手术恢复形态，后期促进骨折愈合，但要注意骨折早期尽量休息，过早的锻炼只会适得其反，但不锻炼或者锻炼得不对也不行。建议患者根据自身情况以及康复科医生的指导进行功能锻炼，能防止关节僵直和肌肉萎缩。

刘刚说，小腿的骨折，有时候会靠近膝或者踝关节，贴近关节面的骨折往往比较麻烦，需要用夹板等关节固定的装置进行保护，累及关节面的骨折，常遗留较显著的关节功能障碍。恢复期要防止长期的关节制动而造成的关节挛缩。

小腿骨折一般术后一周可以出院，早期即伤后一到两周，此时伤肢肿胀、疼痛，可在家里进行踝泵的练习。踝泵练习只需要躺着床上， 整条腿不用动，只做屈伸脚腕的训练，即脚尖向下踩和向上勾两组动作。这样小腿的肌肉就会收缩和放松，可以促进整个下肢的循环。跖屈（脚尖向下踩）的时候小腿三头肌收缩变短，胫骨前肌放松伸长；背伸（向上勾脚尖）的时候胫骨前肌收缩变短，小腿三头肌放松伸长。

这两组相对应的肌肉在收缩的时候就像泵一样把血液和淋巴液挤压回流，放松的时候新鲜的血液就又流进去了。这个练习看似简单，但对于预防及帮助消退下肢伤病、手术后肿胀的作用非常大。另外，它的活动量很小，身体和腿都不用动，只是脚腕在动，所以对小骨骨折病人早期恢复来说是非常安全而有效的，可以防止水肿和术后的疼痛。

中期主动活动可增多

小腿骨折后康复训练的中期，即伤后两周至骨折的临床愈合，此期伤肢肿胀逐渐消退，疼痛减轻，骨折断端有纤维连接，并逐渐形成骨痂，患处日趋稳定。除了继续做踝泵训练外，可逐渐由被动活动转为主动活动，以防邻近关节的关节活动度下降。

在病情恢复良好的情况下，应尽早起床进行全身活动。比如进行患肢负重练习，双脚开立，骨折一侧的肢体间断性地负担自己体重，即身体重心的左右移动，注意体重负担不要超过50%。两到三周可以逐渐增加患肢负重的比例。这时候也可以借助拐杖或者其他支撑的器具缓步行走。

伤后五到六周，骨折有足够的骨痂形成，骨骼有了一定的支撑力，但大多存在邻近关节的关节活动度下降、肌肉萎缩等功能障碍。可进一步扩大活动的范围和力量，由一个关节到多个关节逐渐增加主动的关节屈伸活动，防止肌肉萎缩，避免关节僵硬，使各关节迅速恢复到正常活动范围和肢体的正常力量。在家可备一个酒瓶，双脚踩着酒瓶在地上滚动。这个恢复期基本应该要恢复正常行走，下蹲、上下楼梯都没有问题。但要避免跳跃等剧烈运动，涉及跑、跳等至少要三个月以上才能进行。

恢复期进行康复的同时可配合理疗、电刺激、针灸、中药熏洗、浸泡及步态训练等。在正规医院康复科正规的康复理疗下，可更好地消除水肿，恢复功能。（全媒体记者周洁莹 通讯员陈晓霖）