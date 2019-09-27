长假出行坐车驾车均要做好五点

十一长假即将来临，很多人都打算自驾游。那么长途驾驶，饮食健康应该怎么兼顾呢？武警广东省总队医院营养科副主任曾晶支招，可从以下五个方面注意：

1.注意饮水卫生，清淡饮食。饮用经煮沸的开水或瓶装水较为安全；少喝酒、少吃肉食，饮食以清淡为主，少喝冰凉饮料，以免加重胃肠负担。

2.不建议吃过咸或者刺激性太强的食物，毕竟路上补给有限，应对措施不如在家方便。所以果脯蜜饯类包装食品不建议多带。

3.注意水温及食物温度，避免烫伤。

4.路途中路况车况难以预测，在车上口里有食物时不要大声说笑，建议不要在车上吃果冻、花生、提子、鱼丸、鸡爪等食物，避免误吸引起呛咳甚至窒息。

5.车上空间相对密闭狭小，为减少车厢内空气污染，建议不要喝碳酸饮料，少吃青豆、蚕豆等产气食物。另外平时消化功能较弱的人外出旅游不要贪吃大鱼大肉、额外增加消化道负担，这种情况下喝酸奶等或能改善腹胀不适症状。

医生提醒，出行安全最重要，保证司机良好的健康与昂扬的精神状态是安全驾驶的基础。除了开长途前不要熬夜、不吃感冒药和第一、二代组胺类抗过敏药、定时进服务区休息等，饮食卫生和营养也很重要，针对需要驾车的人士可从以下五个方面做好保健：

1.选择清洁卫生的食物。出门在外，保证食品安全卫生、预防急性胃肠炎是首要的。建议不要自备或打包凉拌食品，外卖熟食也得蒸热蒸透后放保温容器中；进食前洗手，避免污染食物。

2.稳定的血糖是大脑运转的能量来源。司机不要空腹或在饥饿状态下驾驶，按时就餐。建议正餐时选择慢血糖反应的主食，例如小米粥、三明治、米饭+甜玉米、番薯，不建议只吃肠粉、河粉、白粥、白面包等快血糖反应食物。如果错过服务区、不能按时进餐，建议补充饼干、面包、糖果等食物，避免低血糖发生。

3.长途驾驶需要集中注意力，集体力活与脑力活为一体。如果只是几小时的路途，并不强调要额外补充营养素，饮食大致做到营养平衡、不饿肚子就好了。但如果连续几天都在路上，饮食营养上就得费些心思：正餐不能以点心饼干等敷衍了事，建议尽量按平时习惯就餐，即便泡方便面解决一餐，也要额外加鸡蛋和吃些水果。随车携带的食物除了饼干、面包、巧克力等，最好带一些肉干、肉脯、豆腐干、坚果之类蛋白质密度较高的食物以备不时之需。

4.餐后经常会有犯困的感觉，犯困时在服务区活动休息半小时左右。不吃太饱、不吃过多精制食物（如薯条、汉堡包、披萨等）、多吃蔬菜水果、海带和奶类有助于减轻餐后困倦感。

5.饮料可以选择茶、咖啡（不建议速溶咖啡）、温开水中放柠檬片或者泡几片西洋参都是不错的选择。浓茶和咖啡都有利尿的作用，勤进服务区有利于安全和减少驾驶疲劳。司机饮水时建议副驾驶座上的人协助拧开瓶盖，用吸管喝水有助于安全驾驶。驾驶途中还可以通过咀嚼口香糖，或者含话梅、红姜片等刺激性食物提高兴奋性，减少疲劳感。（全媒体记者梁超仪 通讯员田乃伟）