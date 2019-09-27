国庆期间猪价将总体保持稳定

近期国家出台了一系列扶持生猪生产的政策措施，生猪生产出现积极变化。农业农村部畜牧兽医局局长杨振海近日接受记者采访时表示，目前养殖场户补栏积极性开始恢复，生猪生产向好因素增多，国庆期间生猪价格将总体稳定。

杨振海介绍，国务院常务会议和全国稳定生猪生产保障市场供应电视电话会议后，农业农村部会同发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部、交通运输部、银保监会等部门，共出台17条政策措施支持生猪生产发展，目前各项政策措施正在抓紧落实，多数已经落地。

截至目前，河北、山东、湖南、四川等18个省份已相继出台稳定恢复生猪生产的具体措施，其他13个省份正在细化政策措施，近期将发布实施。此外，各地还根据实际情况，出台了针对性政策措施。其中，广东、四川明确各地市生猪最低出栏量或基本保障任务；天津、安徽、上海、江苏等省级财政安排资金对原种猪场或规模养殖场进行临时性救助补助；吉林省对种猪场引进种猪给予补贴；安徽省对小型屠宰企业开展非洲猪瘟自检给予补助；四川省近期13个大型生猪规模养殖场建设项目集中开工，预计将新增产能200万头。

在政策利好和市场行情的双重带动下，养殖场户补栏积极性开始恢复，生猪生产向好因素增多。“一是部分省份生猪存栏止跌回升，8月份已有10个省份生猪存栏环比持平或增加。二是规模养殖恢复势头明显，据对9550个年出栏5000头以上规模猪场的监测，8月份生猪存栏和能繁母猪存栏环比分别下降0.3%和1.8%，明显小于全国总体降幅。大型养猪企业普遍反映，前期暂停的产能扩张计划已全面启动。三是仔猪饲料产量回升。据对全国饲料生产企业跟踪监测，8月份仔猪饲料产量146万吨，环比增长2.2%，为近5个月首次出现回升，意味着仔猪存栏开始增多。四是后备母猪销售量明显增加。据对100家重点种猪企业监测，8月份后备母猪销量环比增幅超过80%，订单已排至明年。”杨振海说。

据监测，9月份第三周全国活猪价格每公斤27.15元，比前一周上涨1.8%；猪肉价格每公斤42.57元，比前一周上涨1.6%。最近4周，活猪价格周环比涨幅分别为8.7%、5%、2.9%和1.8%，猪肉价格周环比涨幅分别为8.6%、6.3%、3.4%和1.6%。近几天部分省份生猪价格开始有所回落，国庆节期间生猪价格将总体保持稳定。

杨振海认为，从当前生产恢复省份增多、仔猪料产量和种猪销量回升等迹象判断，养猪场户补栏增养信心开始恢复。随着非洲猪瘟疫情进入相对平稳期，各项政策落地生效，预计生产积极性将进一步提升，今年年底前生猪产能将探底趋稳，猪肉市场供应有望逐步稳定和恢复。

与此同时，禽肉禽蛋等畜产品生产增加较多，为消费者提供了更多的选择。据监测，1至8月全国肉鸡出栏量同比增长13.2%，增幅为近年来少有。据中国畜牧业协会统计，上半年出栏肉鸭21.94亿只，鸭肉产量约513万吨，半年产量即已达2018年全年产量的四分之三，发展势头超乎预期。1至8月，全国鸡蛋产量同比增长2.6%，生鲜乳产量同比增长5.3%；8月份全国监测县肉牛存栏同比增长4.2%，肉羊存栏同比增长0.5%，保守估计全年牛羊肉增产30万吨以上。

“总的看，目前较高的猪价将拉动库存冷冻猪肉出货增加，并对禽肉等替代品生产消费产生较强刺激，加上中央和地方将陆续投放储备肉，禽肉禽蛋生产增加较多，畜产品供应总体有保障。”杨振海说。

（本报记者 李慧）