国庆节前再投放 一万吨中央储备猪肉
商务部官网昨日发布消息，商务部会同国家发展改革委、财政部等部门继续开展中央储备肉投放工作。依据《缓解生猪市场价格周期性波动调控预案》，国庆节前再向市场投放中央储备猪肉10000吨，涵盖多个猪肉产品类别，以增加国庆期间肉类市场供应。
随着国庆假期来临，我国猪肉市场需求有所增加。国庆前夕，在市场机制发挥主体作用的前提下，中央和地方通过促进产销衔接、增加储备投放等多种方式加大肉类市场供应，肉类市场供应总体充足，价格高位趋稳。据统计，9月初至今，共向市场投放中央储备肉3个批次，总计投放猪肉20000吨，牛肉2400吨，羊肉1900吨，部分地区也陆续开展了地方储备肉投放工作，市场供应总体有保障。
下一步，商务部将进一步密切关注猪肉市场供求和价格变化，会同有关部门继续做好中央储备猪肉投放工作，保障肉类市场供应。（记者 赵新培）
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金融政策加力生猪“保供稳价”
《经济参考报》近日刊发题为《金融政策加力生猪市场“保供稳价”》的报道。文章称，伴随多个生猪生产、调出大省启动生猪复产增养计划，央地密集发文要求金融机构对生猪产业加大金融支持力度。业内人士预计，近期中央密集调控及发放储备肉能够一定程度缓解猪价上涨的压力。
提升农户及企业信心，是加快生猪复养重要举措之一。8月21日国常会为稳定生猪生产，保障猪肉供应，推出5项鼓励措施。随后农业部会同发改委、财政部、自然资源部等部门从基础设施、贷款贴息、饲养保险、养殖用地、运输方面支持生猪产业发展。9月6日，中国银保监会联合农业农村部印发《关于支持做好稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知》，要求银行保险业从加大信贷支持力度、提高能繁母猪保险保额等六方面做好支持，稳定生猪生产和保障市场供应。 据新华社
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