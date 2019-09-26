麦吉丽研发工厂首次对媒体开放 打造放心国货护肤品牌

9月23日，国货护肤品牌麦吉丽光谷研发中心和宜昌工厂对媒体开放，数十家国内主流媒体受邀研发生产一线。麦吉丽品牌创始人、湖北麦吉丽生物科技有限公司董事长郭苗表示：“作为国货护肤品牌，麦吉丽首次在大众媒体展现创新研发与生产方面的实力，希望媒体能够爱护并深入了解国货护肤品牌，彰显麦吉丽高品质国际化的初心。”

立足大武汉 打卡麦吉丽全球运营中心

在麦吉丽全球运营中心了解到，运营中心位于武汉市中心的万达尊，2400平方的环湖景全视野办公环境。麦吉丽全球运营中心，设有人事部、市场部、销售部、行政部、财务部等管理部门，容纳了150多名员工，立足武汉，麦吉丽品牌由此一步一步走向全球市场。

郭苗说，在创立麦吉丽品牌之初，希望爱美女性能够“尽享素颜之美”，在面对肌肤问题时也能褪去伪“妆”，重塑健康素颜、自然真实的肌肤之美。

在接受媒体采访时郭苗表示，每一款麦吉丽产品都凝聚着研发人员日以继夜的研发结晶，是他们孜孜不倦的专研态度，为麦吉丽制定了安全高效的产品标准。对麦吉丽品牌而言，产品成为品牌与消费者沟通的渠道和桥梁。因此，邀请媒体代表走进麦吉丽，开放展示麦吉丽品牌的产品研发与创新能力，这也是展现麦吉丽品牌的核心市场竞争力。

加码自主研发 探秘麦吉丽亚太区研发中心

中国香料香精化妆品工业协会的数据显示，改革开放40年来，我国化妆品行业以年均两位数的增长实现了快速发展。1980年，我国获得生产许可证的化妆品企业只有70余家，目前增至4500余家；1980年，我国化妆品市场规模只有3.5亿元，2017年则升至3190亿元，扩大了900倍以上。

然而，与国外化妆品高端品牌的较量中，国产护肤品牌擅长的“价格战”逐渐失去了市场效果，“品牌”与“自主研发能力”成为了消费者更为看重的因素。

麦吉丽选址武汉光谷生物科技园，源于其与制药行业的一个鲜明特性：尽管化妆品实际生产成本和最终的零售价相差很大，但化妆品的前期自主研发过程却耗资巨大。郭苗表示，自2014年成立以来，麦吉丽品牌一步步赢得消费者的信赖与口碑，源于麦吉丽在产品研发上的持续投入和不懈追求。

麦吉丽亚太区研发中心坐落于武汉光谷，占地2200平方米，是严格按照中国合格评定国家认可委员会CNAS标准建造的高等级实验室。设有护肤研发应用实验室、洗涤研发应用实验室、彩妆研发应用实验室三大核心实验室，以及安全评测、微生物、理化分析、稳定性测试等实验室。

研发中心设有留样室，以保证出厂三年的产品都可以追溯到研发和原材料的留样品。研发人员介绍，在麦吉丽，产品研发经过至少200-300次试验，通过至少1年时间检测产品100多项包括安全性、稳定性、感官、功效性等评测。麦吉丽亚太区研发中心拥有理化分析设备GCMS、HPLC，皮肤检测设备C-CUBE、VISIA 7等国际先进仪器。据介绍，截至目前，麦吉丽品牌申请专利共62项，其中已授权53项。

麦吉丽首席科学家梁木利男博士在指导研发测试

麦吉丽亚太区研发中心汇聚了国际顶尖的设备和国际资深化妆品研发人才：化妆品界泰斗级人物、前资生堂研究所所长、麦吉丽首席科学家——梁木利男博士、华中科技大学国家纳米药物工程中心副主任刘卫教授、中国科学院武汉病毒所湖北工业大学中德生物医学中心主任胡康洪教授，包括中国、英国、美籍华人、法国、日本等精细化学、生物学、医学、皮肤科学、包装工程、色彩学、心理学和计算机等学科60名研发人员，掌握干细胞培养、发酵、活性物提取等科学技术，具备护肤、洗涤、彩妆等研发能力。

在产品功效和体外评估测试实验室，研发人员介绍，“在产品上市前，麦吉丽会对产品进行盲测，招募试用者对产品进行感官和功效评估，以保证更好地完善产品使用感受和功效。”

针对普通消费者，研发中心设有产品研发互动环节，便于实际体验化妆品的研发生产过程，媒体代表在麦吉丽科研人员的指导下，体验了面部图像拍照系统Visia7、皮肤成像系统C-CUBE、水分含量测试仪、经表皮水分测试仪，了解皮肤角质层含水量，经表皮水分流失率、皮肤色斑、毛孔、皱纹、平整度、紫外线斑和日光损伤、油脂等肌肤真实状态。在产品研制体验室，麦吉丽研发人员的指导下DIY属于自己肤质的定制款面膜和口红。

产品全自动化 探访宜昌生产工厂

产品如何从研发中心到消费者手中？麦吉丽宜昌生产厂工作人员介绍，麦吉丽产品，目前主要来自于湖北宜昌生产工厂诞生的，麦吉丽宜昌工厂二期全自动化厂房投入生产占地面积逾3万平方米，18条生产线同步运行，通过国际化ISO 9001质量管理体系认证，2019年年底生产将全面实现智能化，以保证供应消费者的产品需求。

媒体嘉宾参观工厂车间

为了贯彻“产品才是第一生产力”的宗旨，麦吉丽打造了10万级净化车间高效纯水制备间，以及国际化先进设备生产质量管理规范，经过质量管理体系ISO 22716认证，确保产品安全有效，自原材料进厂到产品出厂，进行全程多方位管控。

麦吉丽宜昌工厂工作人员介绍，每款产品自原材料进厂至成品出厂，整个生产过程都有严苛检测标准，确保每件产品的安全有效。不仅如此，麦吉丽生产车间设计、管理都严格按照GMPC标准，时时监控洁净区的温湿度和洁净区与非洁净区的压差。

麦吉丽生产厂负责人介绍，麦吉丽在上海东方美谷投资3亿元打造了麦吉丽上海美妆园产业综合体，共分为两大区域：一是企业产品基地，包含运营、研发、销售等一系列生产配合部门；一是麦吉丽生产中心，将采购国际先进生产线、灌装线及相关品牌产品的生产线。2020年园区建成后，麦吉丽品牌将大幅提升在研发、生产、仓储等领域的核心竞争力，助力品牌下一个五年发展之路。