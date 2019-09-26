甘肃陇南市武都区启动“心健康公益行动”

9月12日，“心健康公益行动”暨“溶·会贯通”STEMI规范化院前溶栓全国巡讲活动在甘肃省陇南市武都区正式启动。

陇南市卫健委副主任王晓军、武都区卫健局副局长韩英、青岛市市立医院心内科延荣强、陇南市第一人民医院心内科主任蔡文平、武都区第一人民医院院长杨杰等嘉宾出席了本次活动，同时全区43家乡镇卫生院院长及武都区第一人民医院全体职工参加了本次会议，共同积极探索建立以预防为主、防治一体的心血管防治管理新模式。

“溶·会贯通”项目旨在促进指南和专家共识落地，推动STEMI诊断、规范化治疗的实施，提高广大基层心血管医师的合理用药水平，推动基层胸痛中心建设。

会上，武都区第一人民医院院长杨杰与陇南市第一人民医院及各卫生院签署了建立协作医院的协议。

分享环节中，专家们分别针对基层胸痛中心建设常见问题进行了解析，并对急性心肌梗死的诊断与溶栓治疗，区域协同救治理念及STEMI规范化用药的抗凝、溶栓药物的使用作了详细的讲解。

据了解，心健康公益行动在甘肃省陇南市落地后，接下来的重点工作是基层医院的培训宣教，通过心健康公益行动培养全民保养心脏的健康意识，构筑心血管疾病的全面防线，提升基层诊疗水平，降低心血管疾病的发生率、死亡率。