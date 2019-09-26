“三正规，放心美——2019医美信赖先锋行动”在杭州举行

2019年9月9日，由人民网·人民健康发起并联合监管机构、行业协会和艾尔建中国等机构举办的“三正规，放心美——2019医美信赖先锋行动”系列活动，在杭州召开。活动旨在积极响应国家有关部门关于“打击非法医美”的号召，广邀行业各方协力同行，构建起中国医美行业的“正品联盟”名单，树立和传递行业标准，推动中国医疗美容生态规范化和健康化的发展，提升公众对医美的辨识能力和监督意识。

近年来，随着大众对美好生活的不断追求，医美市场的需求也在快速增长，而一些不法分子也借助非法医疗美容形式牟利，在严重影响行业健康发展的同时也为医美消费者的医疗安全带来隐患。根据中国整形美容协会统计，全国每年关于整形美容导致毁容的投诉超过2万起，这些案例大多源自非法医疗美容。2017年，国家卫生健康委、中央网信办、公安部等7部门联合部署开展了为期一年的严厉打击非法医疗美容专项行动。 据央视新闻客户端2019年1月消息，自2017年5月起，专项行动一年多来共查处案件2700多件，重点打击生活美容机构非法开展医疗美容。

国家卫生健康委员会相关领导在项目研讨会上表示：“国家卫健委一贯高度重视医疗监督执法工作。近年来，非法医疗美容日益猖獗，严重威胁了医美消费者的健康权益，也使正品企业和正规医疗机构蒙受了重大损失。我们不断加大对非法行医的查处力度，严厉打击无证行医，切实维护人民群众的健康权益。”

浙江省医学会医学美容与美容分会主任委员张菊芳在活动中谈到：“医美的本质还是医疗，这对机构、从业人员和产品都提出了极高的要求。对内，行业人员应该充分做好自律建设；对外，我们也应当做好科普宣传，引导医美消费者辨别正规医院、正规医生、正规药品，提高公众安全就医和监督的意识。”

艾尔建浙江福建总监常祖兴在出席活动时提到，“ ‘正品联盟’是艾尔建多年来坚定不移地在落实和拓展的项目。每年我们都很高兴地看到有更多的机构加入到我们的行动中，为传递‘三正规’贡献力量。未来，艾尔建也将继续以‘推动中国医美行业健康化发展’为己任，进一步汇聚行业各方共识，共同建立可信赖的医美消费环境。”

苏州爱思特美容医院副总经理表示：“本次活动大力推动提升了中国医美行业的信赖度。作为行业的一份子，我们将始终以医美消费者为核心，坚持‘三正规’理念，做正规的机构，为客户提供正规的产品、正规的医生，并致力于不断提升客户体验。未来，我们将继续秉承初心，为建立可信赖的医美消费环境贡献一份自己的力量。”