金龙鱼1:1:1彰显奥运健康品质，助力人民广场舞大赛燃动和谐西安

9月22日，由人民网·人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“奥运健康中国行·金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛西安站决赛在西安大融城购物中心广场举行。

经过三天的激烈角逐，80多支舞队中有20支舞队脱颖而出，进入决赛赛道。决赛设自选舞蹈和定制舞蹈，每支队伍需要完成两部分内容进行比拼，最终决选出第一名获奖者参加北京鸟巢总决赛。

西北情歌

沉稳太极

安塞腰鼓、西北情歌、沉稳太极......决赛一开始，一股浓厚的西北风舞蹈将现场点燃，20支舞队在赛场外摩拳擦掌，跃跃欲试，每一支舞队都以极具力量感的舞蹈展现新时代西安人健康积极向上的精神风貌。

欣悦舞蹈队——《谁不说俺家乡好》

冠军颁奖现场

欣悦舞蹈队从初赛一路走到决赛，以一支长扇舞带给我们无限的精彩，这支由11位成员组成的舞队，凭借熟练完美的规定曲目以及具有西北韵味的自选曲目《谁不说俺家乡好》，在赞美家乡的同时，表达了浓浓的家国情怀，得到了观众和评委们的一致好评，最终，获得了冠军取得前往北京鸟巢的晋级卡。

成功不是一蹴而就的，据舞队领队孔荣谦介绍，欣悦舞蹈队截至目前已经成立6年多的时间了，本次参赛的舞蹈也足足准备了两个多月，其中《谁不说俺家乡好》这支舞蹈全部是由团队成员自创自编，耗费成员们大量的心血。“排练过程中，克服身体和排练时间上的困难是我们面临的最大难题，由于舞队的成员们的年纪都很大，加上大家能够聚在一起的时间有限，为此，最终能取得这样的成绩是我们所有人努力的结果。”孔荣谦告诉记者。

西航天骄健身舞蹈队——《九儿》

西航天骄健身舞蹈队颁奖现场

西航天骄健身舞蹈队编排的《九儿》以极其完美的舞步，和强大的沉浸式表演，瞬间将观众朋友们带入舞蹈的氛围，引起现场观众强烈的共鸣，获得了第二名。

喜洋洋舞蹈队——《舞动天地》

喜洋洋舞蹈队颁奖现场

第三名喜洋洋舞蹈队编排的《舞动天地》，一上场就将现场的氛围推向了高潮，整齐的鼓点、矫健的身姿、自信的笑容将西北女子身上那股骄傲和豪爽劲展现的淋漓尽致。

“我陪爸妈跳支舞”环节

大学生舞队的代表

西安站也有“我陪爸妈跳支舞”特别环节，来自当地大学的五位女生舞动现场，为爸妈们的广场舞生活加油助威。热血的青春，飞扬的舞姿，瞬间点燃现场的热情，吸引现场的观众前来围观。其中大学生舞队的代表表示，现在的年轻人整天与手机为伴，反倒不如爸妈们生活的健康，与其说是助力爸妈们跳广场舞，不如说通过自身的行动去鼓励更多的年轻人也加入到广场舞的队伍中来，陪伴爸妈们去尝试一种健康快乐的生活方式。

广场舞现场

拍照留念的舞队

“组织广场舞的目的就是为了拥有健康快乐的生活。”西安赛区总领队王海女士告诉记者，据领队王海介绍，自6月着手准备大赛以来，过程中遇到了各种各样的困难，炎热的天气、稀缺的场地、变动的时间......时刻都在挑战着参赛者们的极限，但是最终大家都坚持了下来。“一开始大家都是为了锻炼身体，但锻炼到最后，广场舞的好处远超我们的想象，不仅心情好了，身体好了，家庭也变得和睦了，家庭是社会的细胞，家庭和睦社会才会越来越好，人民的生活才会更加健康美好。”

益海嘉里食品营销有限公司广州分公司金龙鱼小包装油组营销主任吕克勇致辞

当天，益海嘉里食品营销有限公司西安分公司金龙鱼小包装油组营销主任吕克勇致辞表示，益海嘉里食品营销有限公司作为国内粮油行业标杆企业、中国小包装食用油行业的开创者，金龙鱼积极倡导国人吃得安全、吃得营养的科学消费理念，严把产品质量关，不断研发满足市场需求，为消费者提供多元化的选择，打造安全健康的餐桌食品。

金龙鱼现场为大家烹饪美食

好玩有趣的游戏互动区

活动结束大合影

健康快乐的生活离不开科学的运动和均衡的膳食营养，而食用油的选择更是重中之重。一直以来，金龙鱼将打造餐桌上的健康营养视为己任。2018年金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，用奥运的品质为健康中国加油！金龙鱼长期专注于粮油领域，不断研发出高品质产品，供应、满足千家万户的营养需求。如今，肩负“三奥”品牌重任，金龙鱼将充分发挥品牌，产品，渠道等市场优势，更好地服务健康中国的建设。

据悉，“金龙鱼1∶1∶1 舞出好比例”2019全国人民广场舞大赛将继续在近期完成所有城市的赛事，最终的全国总决赛将在北京鸟巢举办。

同时小编还为大家准备了，人民广场舞大赛专用小程序，想要报名参赛和了解更多内容的童鞋，赶紧扫码添加小程序，与金龙鱼一起舞出健康好比例吧！（高瑞瑞）