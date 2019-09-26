金龙鱼1:1:1舞出好比例，人民广场舞大赛为爱舞动，燃情广州站落下帷幕

9月22日，由人民网·人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“奥运健康中国行·金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛广州站决赛在广东省广州市黄埔区东方汇广场举行。

广州站决赛参赛选手大合照

参赛队员们神采飞扬、精神抖擞欢聚一堂，比赛现场氛围紧张热烈而又秩序井然。评分采用现场打分方式，各位专家评委秉承公开、公平、公正的原则，结合参演作品的舞蹈编排、表演台风、服装造型以及作品的艺术性、流畅性、协调性和普及性等方面进行了专业评价。

4天激烈比拼，20支优秀队伍脱颖而出，进入广州站决赛现场。经过规定舞蹈和自选舞蹈的两轮比拼，广州超越文工团凭借规定曲目的优异表现和自选舞蹈《万泉河水》最终力压群雄，并且征服了现场的观众和评委，获得了冠军，取得了参加北京鸟巢总决赛的晋级卡。舞队翡翠绿洲社区舞蹈团《我的祖国》屈居亚军，广州韵舞飞扬艺术团的《舞起幸福鼓》则斩获了第三名。

益海嘉里食品营销有限公司广州分公司领导致辞

比赛开始前，益海嘉里食品营销有限公司广州分公司领导方浩上台致辞，方浩表示，金龙鱼1:1:1黄金比例调和油自上市以来，始终向国民传递平衡营养，膳食均衡的科学用油观，同时也在一直积极助力全民健身事业的发展，现如今金龙鱼已成为2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，2019年广场舞大赛更是金龙鱼助力健康事业的延续与落实，也是今后坚持一直要做的事，也希望通过这次比赛的渠道、终端，能够向广大老百姓更好地宣传运动精神和健康的生活方式。加油奥运，健康是金。

百余名参赛选手齐跳金龙鱼主题舞曲《1:1:1舞出好比例》

广州炫舞飞扬队《快乐的节拍》

小迳社区星光艺术团 《欢乐中国鼓》

冠军自选舞蹈《万泉河水》

冠军舞队广州超越文工团与颁奖嘉宾合影

广州超越文工团带来的《万泉河水》，跳出优美的舞姿，提起《万泉河水》这首耳熟能详的歌曲，大家自然会想到红色娘子军，万泉河水在革命时代抚育了红色娘子军，从胜利走向胜利，万泉河水讲述了在万泉河流域的黎族姑娘们对生活的美好期盼，歌曲配合舞蹈极其深刻地表现了军民团结一家亲的动人景象，体现出鲜明的黎族音乐风格和特点，征服了现场的观众和评委夺得了冠军的宝座，她们也将代表广州站参加在北京鸟巢举办的2019人民广场舞全国总决赛。

亚军规定自选舞蹈《我的祖国》

为向新中国成立70周年献礼，许多舞队还选择了红色题材作为自选曲目。不仅让观众感受到了人们对健康新生活的热爱，更是展现出了奋发有为的精神状态。翡翠绿洲社区舞蹈团带来的《我的祖国》凭借编排合理、整体队形整齐、动作一致、音乐流畅、整体意境唯美的特点斩获比赛亚军。

亚军舞队翡翠绿洲社区舞蹈团与颁奖嘉宾合影

季军规定自选舞蹈《舞起幸福鼓》

季军广州韵舞飞扬艺术团与颁奖嘉宾合影

广州站赛区的各支舞队充分展现了岭南新风采，他们融合了本地特色，将广场舞形式呈现的多种多样，也有了越来越浓的岭南风情，吸引了越来越多的群众参与其中。

健康的生活离不开健康的体质和心态，更需要每日健康的饮食。提起广东，许多人首先想到的可能会是它那独特的饮食文化。毕竟广东的美食那可是闻名全国的，广东省下辖21个地级市，各地方都有不同的风味，再多的口味但都离不开一样东西，那就是食用油。均衡营养的膳食是健康的基础，食用油的选择更是重中之重。在广州站的比赛中，金鱼龙不仅向参赛选手和观众反复讲述运动对于健康的重要性，而且也一直传递着“吃动平衡，舞出健康”的健康生活理念。

大学生舞队“我陪爸妈跳支舞”带来动感表演

来自当地的三位年轻女生现场表演了热力十足的舞蹈来助阵，动感潮流的舞曲，活力四射的舞蹈，瞬间点燃现场的热情，引起现场阵阵掌声。这些年轻人默默用行动在助力爸妈们舞出健康自信人生。队伍中的小姐姐表示，自己的妈妈在参与跳广场舞之后结交了许多新朋友，平时生活中多了一些聊天与沟通，心态也越来越年轻化。她更真切的感受到广场舞为中老年人的生活带来欢乐与健康。

此外，小编还为大家准备了，人民广场舞大赛专用小程序，想要报名参赛和了解更多内容的童鞋，赶紧扫码添加小程序，与金龙鱼一起舞出健康好比例吧！