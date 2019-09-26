那些不敢看体检报告的年轻人 到底怎么了？

随着开学、入职一波一波的体检过后，有人欢喜有人悲。其中不乏有一部分因自身健康状况不如意而与机会擦肩而过的人。

宏雁就是其中之一。 作为一名2019届高考考生，有着一米七五身高、成绩优秀的他，本可以到梦想已久的警校开启大学生活，但因为体检不过关，他只能遗憾地就读第二志愿学校。

近视让梦想“失色”

阻碍宏雁实现梦想的罪魁祸首，就是高度近视。早在上中学时，他的班上就已经有很多“小眼镜”。“最初戴眼镜还觉得很酷，没想到以后就摘不掉了。”宏雁无奈地说。

戴着超过700度的眼镜，在高考体检中虽然左、左、右、右地说对了那些剪头的指向，但这并不能给他的裸眼视力加分。五米外人畜不分，可以形象地说明摘掉眼镜后宏雁的视力情况。

“其实我的高考成绩可以上本省的警校，尽管知道因为高度近视希望渺茫，但我还是报了相关的志愿，因为不甘心啊。”

纵使心有余，无奈力不足。在警校严格的体检中，宏雁被当场告知视力不符合要求，这使他的警察梦彻底落幕。

回顾不断更换眼镜的经历，宏雁认为，无节制地“刷手机”加速了自己眼镜度数的“飙升”。作为一名寄宿学校的学生，高一时他顺理成章地跟家长“申请”到了手机，从此，英雄联盟、王者荣耀成为他手机中的常驻软件。每天下晚自习后他基本都是在寝室和舍友组团玩游戏。很快眼镜度数就上去了。

据国家卫健委公布的数据显示，2018年全国儿童青少年总体近视率为53.6%，小学生近视率为36.0%，初中生近视率为71.6%，高中生近视率则已达到81.0%。

预防远比事后补救重要，正如国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安所说：“做好近视预防，远比近视后补救有效的多，当前市面上并没有完全能治愈近视的手段，有些反而对眼睛有害”。

肥胖令血压走高

近视成了阻碍青少年健康的一大“拦路虎”。与近视这个老生常谈的话题相比，高血压年轻化显得稍微新鲜一点。

早在2015年，央视就曾报道，我国高血压患者越来越年轻化， 25岁至34岁的年轻男性中，高血压患病率已经超过20%。

在2019年8月份的《中国高血压防治现状蓝皮书2018版》发布会上，新疆维吾尔自治区人民医院李南方教授指出，我国高血压患病率持续增长，全国年平均新增高血压患者1000万人，患病人数达2.445亿。蓝皮书中指出，青少年超重是高血压发病前移的重要因素，建议在学校设定配餐标准，增加青少年运动量。

对于肥胖会导致高血压，94年出生的刘佳伟有切身的体会。在最近一次体检中，他被查出轻微高血压，对于这个结果他一点也不惊讶，因为这已经是他连续三年体检的结果。摸摸挺起的小肚腩，他略微羞涩地表示，这是大四毕业后的那个暑假吃出来的。

考研成功后，刘佳伟彻底放松下来。开学前的一段时间里，吃、睡、玩手机成为他的每日三部曲，鸭脖、鸡排饭、酸菜鱼、烤肉拌饭承包了他大部分夜宵，日子过的好生快活。

《中国居民膳食指南》指出，吃动平衡，才能保持健康体重。多吃少动的刘佳伟体重犹如坐上了高速列车，一个假期增长了20斤，昔日的牛仔裤怎么也穿不上去了，轻微高血压也随之而来，于是减肥成了他生活的一部分。同很多人一样，他也有自己的减肥flag，那就是少吃饭。

然而，节食减肥并不是健康的减肥方式，三年来，刘佳伟减肥的效果并不理想，轻微高血压也依然存在。“我平常不怎么运动，就是吃饭的时候少吃一点。”他坦言这三年来减肥方式的失败。

如果说健康是一份人生战略，那么拥有健康的体重，保持健康的血压就是一场持久战，要想在最后取得胜利，就要采用正确的方式。

贪杯使健康下线

与刘佳伟的轻微高血压相比，99年出生的向前虽然身体也微微发福，但他却是一名贫血患者。“我现在食道和胃都不好，还有贫血症状。”向前对于自己的健康状况如是描述。在他看来，造成这种情况的原因主要是高中的那一次疯狂。

“我高中的时候和朋友出去玩，一次性喝了三瓶伏特加，然后胃出血住院了。后面因为急于恢复，药物服用过量，导致食道出了问题，后来贫血就找上了我。”向前深知自己的身体状况差强人意，以至于每年收到体检报告，都没有勇气打开看。

大学毕业后，向前选择回家创业。他经营着属于自己的一家打印店，虽然事业蒸蒸日上，但身体仍未恢复。现在的他已经过上了“温杯里泡枸杞”的养生生活。早睡早起、适量运动、健康饮食成了向前重新“夺回”健康的主要措施。对他来说，这份健康的生活意识来之不易，这是以牺牲自己身体的痛苦代价换来的。

当下，“养生”已不再是中老年人的专用词汇。具有养生意识的80后、90后越来越多。然而，在这群年轻人的养生过程中，更多的是一种“朋克养生”。“朋克养生”被定义为一边作死，一边自救的养生方式。例如一边熬夜，一边用着昂贵的护肤品。

在丁香医生和《健康报》联合发布的《2019国民健康洞察报告》中显示，在 70 前、70 后、80 后、90 后四个年龄段的公众中，年龄越小，对于健康的自评则呈现阶梯式下降的趋势。96%的公众表示自己存在健康相关的困扰，其中，皮肤状态不好、焦虑抑郁和睡眠不好排列前三。

另外， 80 后、90 后的年轻人，健康自评分数均未达到7分。在体检方面，90后体检状况最不理想，比例和频率均为最低，每年会定期体检的比例仅为 30%。

定期体检对疾病能起到早筛、早诊的作用。国家卫健委癌症早诊早治专家委员会食管癌专家组副组长刘玉琴在“治未病”相关会议上表示：“很多疾病都可以通过筛查提早防治、采取措施，从而降低治疗成本。”

体检是一个初步的筛查过程，其好处就在于一旦发现问题可以及时治疗。全国政协委员、中国医院协会副会长方来英就曾建议，应鼓励全民定时体检，并将体检早日纳入医疗保险范畴。（王国菁）