软泥好玩，可别伤了孩子

受访专家：全球儿童安全组织中国区首席代表 崔民彦

北京大学第一医院皮肤性病科主任医师 杨淑霞

软泥色彩斑斓，可以被捏成各种形状，是孩子们比较喜爱的一类玩具。可家长们是否知道，这些漂亮的彩泥玩具可能潜藏着健康隐患。近日，深圳市消费者委员会发布的软泥玩具比较试验结果显示，17款软泥玩具中有16款都检出了硼元素，且有13款硼元素迁移量超过相关标准要求，占比达76%。

按照欧盟相关标准要求，水晶泥中硼元素迁移量应不大于300毫克/千克，而此次检测中有些软泥产品硼元素迁移量竟超过标准要求的十几倍。硼砂，化学名为四硼酸钠，广泛用于工业，常用作生产清洁剂、杀虫剂等日化产品。因具有较强毒性，人体摄入过多，可引发多脏器蓄积性中毒，故我国明令禁止在食品中添加硼砂。

这一检测结果令不少家长担忧。一位家长告诉《生命时报》记者：“我家孩子特别喜欢玩软泥，我每天都得盯着，真怕一不小心她就给误吞了。而且，现在好多视频网站还将软泥教学视频处于置顶位置，想不让孩子玩都难。”还有家长反映，孩子玩软泥后出现了手部脱皮现象，到医院检查，医生说要少玩软泥。

《生命时报》记者调查发现，市面上的软泥花样很多，超轻黏土、水晶泥（鼻涕泥）、彩泥、软陶，磁力泥、太空沙……有些还掺杂小星星、闪光粉等装饰，延展性好，也不容易干，深受孩子们喜爱，每一种都销量很好。全球儿童安全组织中国区首席代表崔民彦介绍，软泥大多由树脂、发泡粉等原料加工而成，根据不同泥种，成分略有差异。比如，橡皮泥以碳酸钙为原料, 以液体石蜡与甘油等配制而成，很少添加防腐剂，一般没有毒性；水晶泥主要成分是海藻酸纳，质地类似果冻，制作过程中会添加有毒物质硼砂，如果误食可能会对消化系统、神经系统造成影响；鼻涕泥则是用黏土加水，再加硼砂制成。据了解，为了增加软泥玩具的延展性，国内市面上大多数产品中都会添加硼砂。

同时，为抑制微生物滋生引起的产品腐败，软泥玩具还会添加防腐剂，以延长产品有效期。“这些防腐剂或彩泥染料容易对手部产生刺激，诱发过敏。”北京大学第一医院皮肤性病科主任医师杨淑霞表示，接触性皮炎分为刺激性接触皮炎和过敏性接触皮炎，前者与彩泥中可能存在的某些成分有关，后者与接触个体的体质有关，对染料或某些成分过敏，在长期接触后就会诱发过敏反应。

那软泥产品是不是就不能玩了？两位专家表示，软泥能够锻炼孩子的想象力和动手能力，还是可以玩的。为保证安全性，她们建议：

1.买大品牌。质量不好的软泥添加的多为劣质香料，硼元素超标的几率也大，建议家长尽量购买大品牌商品；不要选择颜色太过鲜艳的产品。

2.玩前玩后先洗手。孩子玩软泥时，手上的细菌会粘到泥上，使软泥上的细菌越来越多，造成重复污染，所以玩前玩后都要先洗手。如果对材质过敏或担心伤手，可以戴手套玩。

3.年龄太小不能玩。软泥的适合人群是2岁及以上儿童，所以2岁内的宝宝，家长不要提供软泥玩具。

4.做好监督。玩软泥时，家长应做好监督，年龄小一些的孩子，不要选择香味浓烈的软泥，防止他们误食。

5.看保质期。别买保质期长的产品，这种要么是非食品级的，要么是防腐剂含量较高的，安全性低。

家长也可以带孩子在家自制软泥：面粉加水、盐、花生酱和植物油，再加几滴食用颜料混合即可。需要提醒的是，自制软泥前，要看孩子是否对小麦粉、花生酱等成分过敏。（记者 李 爽）