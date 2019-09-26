小宝宝趴着睡，安心促发育

武汉市中心医院儿科副主任医师 吴珊霞

新生宝宝的降临给家庭带来无限喜悦，孩子的每个小动作都牵动着全家人的神经。细心的父母会发现，萌萌的小婴儿睡觉时趴着居多，即便给他翻过来，没多久自己就又翻过去趴着睡了。在大人看来，趴着睡似乎并不舒服，可对于小婴儿来说，这种睡姿会让他们很安心。

0~3个月内的宝宝，喜欢趴着睡更多的是一种原始反射。还是胎儿时的他们，在妈妈子宫羊水中的姿势就是背部朝外，身体蜷缩着，这种睡觉姿势是宝宝最自然的自我保护方式，这时的他们最为放松，也最有安全感。所以，即便是大人看起来很难受的趴着睡，宝宝依然能睡得很香，不容易被惊醒。同时，趴着睡有助鼻咽气道变大，使呼吸更加通畅，还能减低腹胀感，肚子更舒服，因而这个阶段的宝宝喜欢趴着睡觉。3个月以上的宝宝，如果还喜欢趴着睡，就可能是习惯问题。因为趴着睡四肢有着地感，能够缓解宝宝的紧张情绪，使他们内心更踏实，就像在母体中的感觉一样。

宝宝趴着睡好不好，这个问题要区别对待：第一，3个月以内的宝宝，趴着睡可以提升睡眠质量，促进脑部发育，预防吐奶。但这个阶段的宝宝，由于颈部力量不足，不能灵活转动自己的头部，口鼻容易被毛巾、枕头等物品堵住，有引起窒息的风险。所以，宝宝需要在家长看着的情况下才能趴着睡。第二，3~7个月的宝宝，趴着睡觉可以锻炼颈部和背部的肌肉，促进大运动发育，也可提高呼吸能力。但此阶段的宝宝翻身不是很灵活，有可能翻过去却翻不回来，家长需要隔一小段时间帮宝宝调整一下睡姿。第三，7个月~1岁的宝宝已经可以灵活翻爬坐站了，趴着睡的危险逐渐变小，如果趴着能睡得更好，家长没必要过多干预。但需要创造安全的“就寝环境”，宝宝睡觉时，头边不能有过于软和多的被褥，以免引起呼吸不畅。

需要提醒的是，呼吸道上气道梗阻、胃食管逆流、肠绞痛、微量元素血钙的缺乏、斜颈等问题也会让宝宝喜欢趴着睡，家长要注意鉴别，看趴着睡的同时有没有身体上的其他不适，如果有，及时就医。