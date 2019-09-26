腊八蒜里找到高效抗菌肽

专家提醒，目前不能代替抗生素，吃太多反而刺激肠胃

受访专家：天津大学天然药物化学团队博士 高旭东

科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任 阮光锋

近日，国际科学期刊《食品功能》以封面文章的形式发表了天津大学陈海霞教授团队的一项新发现。他们从我国传统美食腊八蒜中首次发现3种新型活性肽，其不仅抑菌作用较好，且低毒、不易产生耐药菌。在媒体报道中，甚至称其“有望成为抗生素的替代品”。针对这一让人兴奋的研究成果，《生命时报》记者第一时间联系到该研究第一作者、天津大学天然药物化学团队高旭东博士，详细了解研究情况，并邀请食品专家进行解读。

高旭东在接受《生命时报》记者采访时介绍，大蒜富含多种生物活性成分，比如类黄酮、多酚、多聚糖、甾醇，以及对微生物和癌细胞有抑制作用的蛋白质。与大蒜相比，腊八蒜拥有翠绿色的外表，这激发了陈海霞教授领导的天然药物化学团队的猜想——腌制过程中会不会产生其他活性物？于是，高旭东提取了腊八蒜蛋白，通过水解及超滤操作，分离纯化得到了3种新型活性肽。实验证实，这3种活性肽对大肠杆菌、金色葡萄球菌均有非常好的抑制效果，其主要抑菌机制是，活性肽可破坏细菌的细胞膜，致其死亡。

高旭东告诉记者，相比于抗生素，新型活性肽有三方面优势：耐药性。传统抗生素易产生细菌耐药性，而抗菌肽的作用不涉及特定靶位，是物理作用，很难产生抗药性。起效时间。抗菌肽最大的优点在于作用迅速，而传统抗生素作用时间需要几天。生物活性。抗生素主要是抗菌作用，而抗菌肽有多种生物活性。但新型活性肽也有缺点。它们容易受到温度、酸碱度等的影响，稳定性较差，且目前来说生产成本比化学药物高。

大家也许更关注，是不是可以用腊八蒜代替抗生素？对此，高旭东表示，腊八蒜作为功能食品，目前不能替代临床药物，但抗菌肽未来或将成为抗生素的替代品。

科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任阮光锋表示，在抗生素耐药性成全球难题的背景下，从食物中寻找功能成分是一种好的尝试。但这个研究说的是腊八蒜经提取浓缩后得到的多肽成分，经体外细胞实验证实，有抗生素效应，不能直接说它就能代替抗生素，更不能因此就大量去吃腊八蒜。在正式临床应用和推广前，媒体最好客观报道，不要过分夸大研究结果，以免被不良商家利用，忽悠消费者。

抛开抗菌作用，有人爱吃腊八蒜，还看重其中的色素可以抗氧化，且认为“越绿的腊八蒜保健效果越好”。阮光锋表示，腊八蒜中的色素确有抗氧化作用，但没有充足证据表明能帮人体抗癌或降血脂，也得不出“越绿越好”的结论。高旭东说，3种活性肽在腊八蒜中的含量，也和颜色关系不大。

需要提醒的是，无论冬夏，吃腊八蒜要适量，一天大概2~3瓣即可，吃太多反而刺激肠胃。正在服药的人，吃蒜前要仔细阅读药品说明书，避免药物与大蒜成分发生作用，增强药物毒性，比如华法林和达比加群。（记者 李 爽 王冰洁）