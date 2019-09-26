废弃的旧报纸，扔掉卖掉非常可惜，有没有妙用的方法呢？日本生活网站“买东西（KAUMO）”介绍了几个将其变废为宝的妙招。

1.除尘。将浸湿的报纸撕碎，撒在需要扫除的地方，再用扫帚搓起来，这样能防止尘土飞扬，让灰尘“听话”。

2.擦玻璃。用清水擦过玻璃后，再将报纸团起来擦一遍，能让玻璃光洁如新，并且不易沾上脏污。

3.鞋子除臭。将团起来的旧报纸塞进鞋中，不但能除湿、除臭，还能为鞋子定型。报纸铺在鞋柜中，也能除湿、除臭，保持干净。

4.窗户除霜。将叠起来的报纸插在窗户的缝隙中，能防止外面的冷空气进入室内，同时有除湿效果，预防冬天窗户结霜。

5.加快衣服干燥。夏季湿度大时，洗后的衣服很难晾干。可以在衣物下放几个团起来的旧报纸，有强力的除湿效果，加快衣服干燥。

6.垃圾除臭。用报纸将剩菜等“湿垃圾”包起来，能吸走里面的水气，让垃圾桶不再有臭味。尿布等有味道的垃圾也可以用报纸包起来。

7.延长蔬果保质期。南瓜、萝卜等蔬菜可以用报纸包起来，放在通风处保存。白菜、菠菜、芦笋等需要冷藏的，推荐用打湿的报纸包起来，套上一层塑料袋放入冰箱，能延长保质期。▲ （赵可佳）