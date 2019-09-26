秋养“四收” 为冬储能

秋天是丰收的季节，对养生而言，这句话同样适用。秋季的三个月中，阳气渐退，阴气渐长，自然界万物因成熟而平和收敛。此时，人体新陈代谢和生理机能逐渐变慢，故养生宜收不宜散，否则容易伤及阳气、累及肺脏，无法为冬藏提供富足的身体能量。中国中医科学院西苑医院治未病中心副主任医师孙其伟说，“秋收”包括收津液、收热气、收气血、收心神四个方面，此为秋季的养生之道。

多吃酸，收津液。秋季养生，五脏对应肺，肺主皮毛、司呼吸，为“娇脏”，讨厌燥热，需生津。而且，这个季节有外邪入侵，最容易犯肺而致病。中医认为，“酸”入肝，不仅可以为肺生津，还能增强肝功能，抵御过盛的肺火。平日里，建议大家多吃些“酸”，比如石榴、橘子、柚子、山楂、柠檬、酸萝卜等酸味蔬果，同时少吃葱、姜、蒜、韭菜等辛辣刺激食物，防止辛味发散泻肺。需要提醒的是，秋季不仅要“收津液”，更要防秋燥。中医认为，“燥则润之”，这个时期日常饮食可以多进食银耳、甘蔗、芝麻、蜂蜜、藕、百合、鸭肉等有养阴清热、润燥安神的食物。也可以喝一些有滋阴补气作用的养生粥，如山药百合枸杞粥、核桃大枣桂圆粥。

别冻着，收住热。秋风起，早晚温差大，更要注意保暖、增减衣物，避免着凉感冒，尤其要护住颈部、关节、双脚、肩膀等易受风邪的部位。养生虽有“春捂秋冻，不生杂病”之说，但“秋冻”需要把握尺度。健康人群在气温稍有下降时，可以不立马穿厚衣服，尽可能晚一点或逐渐添衣加裤，以增强机体对气温下降的适应能力。但老人、小孩或体虚的人群，不应该一味追求“秋冻”，而应该“收住热”，以免热气外散、阳气外泛、风邪入体。建议大家晚上可以用温水泡脚，改善局部循环、温阳暖体。泡脚时间不要超过半个小时，身体微微发热即可，否则会增加心血管负担。此外，立秋后昼短夜长，应尽量早睡早起，顺应气血逐渐向内储藏的状态。

动要缓，收气血。夏季，肌体的气血向体表散发；秋季，则从体表向内脏“收拢”。此时，进行适度的体育锻炼是增强气血、强健肺气的最佳方法，可使肺气得宣，神清气爽，也能增强自身抵抗力。需要提醒的是，为收气血，秋季运动不能大汗淋漓，也不能过度，以免散发阳气。运动时需要循序渐进、量力而行，以微微出汗为宜。运动项目上，老人可以选择五禽戏、太极拳、八段锦等较为温和的项目，中年人可选择慢跑、游泳、打球、爬山等，青年人可适当进行一些对抗性训练。锻炼时，衣服不要穿太单薄，多套一件，等到身体微微发热之后再脱下；锻炼后，不要穿着汗湿的衣服在冷风中逗留，以免着凉。

情志和，收心神。由夏入秋，自然景色由生机勃勃转为草木凋零，人们很容易“悲秋”。中医认为，情绪过度反应会伤及脏腑，导致面色惨淡、意志消沉、气短胸闷、乏力短言等。所以，建议大家情绪上要保持克制，切勿常常感伤，尽量平和心态，以适应秋天容平之气。一方面，遇事尽量往好处想。遇到不顺利的事，不妨先冷静下来，多往好的方面想想。不要把事情复杂化，否则会愁上加愁。如果实在做不到，可以对着镜子做开心的表情，给自己积极的暗示。另一方面，主动寻找生活情趣。平时可以多参加娱乐活动、培养兴趣爱好、常与亲友交谈，比如养花养鸟、琴棋书画、读书写作、垂钓散步等，给情绪找到宣泄口和寄托。