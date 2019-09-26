词不达意、频繁忘事小心老年痴呆来偷袭

有人常常“自暴自弃”地认为，年纪大了牙齿必然会掉光，人必然会健忘、糊涂，总之“人老就是不中用”！然而实际情况并非如此。2016年全球阿尔茨海默科学家年会(AAIC)上曾报道过一组113岁的荷兰老人，即便百岁高龄，其认知功能依然正常，所以认知障碍并非衰老的必然。但是，认知障碍也可能发病于四五十岁的中年人，所以既不能太过悲观，也不可掉以轻心，要用防病治病的心态来对待它。虽然，医学上目前还没有能彻底治愈老年痴呆的方法，但是早防早治是提高患者晚年生活质量的有效措施。

老糊涂≠老年痴呆

很多老人的认知障碍已经很严重了，可家属仍坚持认为老人只是老糊涂，不是病，无须就医。下面列举几种常见的行为异常症状：有的体面老人忽然开始捡垃圾、囤积废品，还用卖废品赚来的钱给孙子买零食；有的老人突然和家里的保姆走得很近，会拥抱保姆，甚至想和保姆结婚；有的老人总是认为老伴有“外遇”，甚至能虚构出“合情合理”的约会对象和情节；有的老人总是认为邻居偷了她一颗白菜、保姆偷了她两个鸡蛋等；有的老人面对常用的家电，如电视机、微波炉、洗衣机手足无措，不会使用；有的甚至把电熨斗放到冰箱，把蔬菜放进洗衣机，把洗干净的衣服和脏衣服混起来放；更有甚者会把家人无微不至的照顾当作敌人的监控，常常令儿女们委屈不已。当患者本人及周围家属都认为其记忆减退、遇到问题总是向家属求答案，但家人聚会却总是不参与聊天时，也应及时就诊。

行为异常要警惕

认知功能障碍并非全或无，大多数情况下只是部分丧失。因此，很多认知功能障碍患者偶尔表现出有违常理的精明，往往令家属倍感困惑，甚至怀疑老人是装病。王阿姨经常找女儿“碰瓷儿”，说自己丢了钱，王阿姨的女儿为了息事宁人就直接给她200块钱，可王阿姨脸色一变，“我明明丢了500块，你还差我300块！”突如其来的质问，令王阿姨的女儿哭笑不得。

同样深感困惑的还有张大爷的儿子，张大爷总怀疑儿子“偷”了自己的牙签，于是先去派出所报案，被拒绝受理后又开始找律师打官司，一根牙签引发的诉讼看似荒唐，但法律程序却走得有理有据，导致张大爷的儿子声称自己的老爸在“装病”。

尽管子女们刚开始都半信半疑，但是老人们后期症状不断加重，均被诊断为患病。随着病情进展，有的老人甚至会在发病时伤及子女亲人。这充分提示我们，应该仔细比对，认真判别老伴或父母的行为变化，及时发现端倪并就诊。

如何预防和延缓老年痴呆

饮食：美国著名的弗莱明汉队列研究中曾经在一个社区进行健康干预帮助社区居民预防心脑血管疾病。通过三十年的时间，研究人员惊奇地发现，原本为了预防心脑血管疾病所采取的健康管理措施，竟然对老年痴呆也有效。与第一个十年相比，第四个十年的痴呆发生率下降44%。因此，健康的饮食+运动，可以控制血压、血脂、血糖，对防治痴呆也有一定功效。

运动：有研究表明运动对预防和延缓老年痴呆有很大帮助，例如走路、跑步等，手部运动，如弹琴、敲键盘、捡豆子等。

环境刺激：两点一线、生活乏味单调的人更容易患老年痴呆，因此环境刺激对预防老年痴呆非常有效。丰富的生活内容和社交圈子都可以有效刺激大脑皮层。“活到老、学到老”也可以持续锻炼大脑，预防老年痴呆。

睡眠：研究表明，睡眠和认知功能有着不可忽视的联系。因此，专家建议每天保持7个小时以上的有效睡眠（尽量连续）。（刘晓坤整理）