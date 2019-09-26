药品集中采购拼杀激烈，激励药企良性竞争

药企良性有序竞争，让民众用上低价药、放心药，受惠的还是广大民众。

据媒体报道，9月24日，在国家医保局等部门指导下，参与药品带量采购扩围的25个省份和新疆生产建设兵团在上海开展联合招采，产生了拟中选结果。本次联盟采购共有77家企业参与，产生拟中选企业45家，拟中选产品60个。

与联盟地区2018年最低采购价相比，拟中选价平均降幅59%；与“4+7”试点中选价格水平相比，平均降幅25%。本轮采购拼杀激烈，有企业代表直呼刺激。

药品集中招标采购的核心，无疑就是以量换价。在从试点扩围到25个省份和新疆生产建设兵团后，这次的招采会从价格到药品质量标准，都体现出许多新特点。

首先，从价格层面来说，今年参与招采的药品报价，没有最低只有更低。因大幅降价被认为铁定中标的药品，结果被曝意外出局。

去年“4+7”试点集中采购时，药价降幅普遍在5成以上，但与去年最低采购价相比，拟中选价平均降幅59%；与“4+7”试点中选价格水平相比，平均降幅25%。从数据来看，药企屡屡发出“不相信”、“太惨了”的惊呼，也就不足为奇了。

毕竟，如今实行药品集中采购机制的省份大幅扩围，药品一旦中标，就会有庞大的销量作为保障。如此巨大的一块蛋糕，没有药企不在乎。

其次，价格竞争之外，对药品质量的竞争也逐渐升级。

质量优先，是药品集中采购的一个原则，没有达到这个基本要求，连进入招采现场的资质都不会有。过去药品招采时，合法上市的仿制药均可参与，但如今，只有通过疗效一致性评价的仿制药，才具备参与药品集中采购的资格。

还要看到，去年集中采购时，每个品种中标企业只有一家，企业中标后，可暂时松一口气。但今年引入了“多家中标”新规，药企中标仍不能高枕无忧，仍需在多家中标企业中展开质量竞争，药企必须随时保持警觉，确保价格不断走低、质量不断上升，方能处于不败之地，持续赢得市场。

与早年前药品招采现场的沉闷气氛相比，如今的药品招采现场可谓波涛汹涌，这是“药品集中采购”鲇鱼效应发威的结果。

有些人担心企业无法适应，有此顾虑可以理解：药品竞价应保持理性和适度，价格与质量需同时兼顾，因利润太低导致药品断供等风险，需通过其他配套机制来加以防范，使整个药品集中采购模式更加科学、更可持续。

但市场有其自身规律，有强大的调节功能。当价格太低影响企业生存时，企业自会寻找解决办法，譬如适度涨价、控制成本、提升质量。只要市场供应充足，价格就具有合理性，为他人给出的低价担心，不如自身技术升级确保质优价低，以此获取竞争力。

可以预见，药品集中采购搅动的激烈竞争，必须会从招采现场走向生产一线，从而带来药企的洗牌。创新能力不足、成本控制不好、管理效率不高的企业，必然会被淘汰出局。而强者乐于竞争也善于竞争，会在激烈的竞争中脱颖而出。

而其正外部性也会溢出到民生领域：药企良性有序竞争，让民众用上低价药、放心药，受惠的还是广大民众。

□秋实（医生）