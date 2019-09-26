三阴性乳腺癌新治疗靶点被发现

中科院分子细胞科学卓越创新中心（生化与细胞所）曾艺研究组与复旦大学附属肿瘤医院乳腺外科邵志敏研究组，新近合作研究鉴定了新的三阴性乳腺癌（TNBC）分型标记和治疗靶点PROCR，为乳腺癌诊断和治疗提供了新的理论依据和实践方案。相关研究论文近日在线发表于国际期刊《细胞研究》上。

三阴性乳腺癌即雌激素受体阴性、孕激素受体阴性、生长素受体阴性，是临床上最难治愈的乳腺癌。这类乳腺癌占所有乳腺癌的15%~20%，具有发病年龄早、恶性程度高、器官转移率高、患者5年存活率低等特点。TNBC不表达激素受体和生长素受体，对于现有的激素或生长素抑制药物不响应，由于没有特异的分子标记物，目前临床上没有靶点药物和针对性的治疗方法。

TNBC分化程度低，被认为有可能是从干细胞起源的病变。曾艺研究组长期从事成体干细胞与癌症发生研究，首次鉴定了小鼠乳腺中存在的多潜能干细胞，其表达PROCR标记分子。在此基础上，曾艺研究组与邵志敏研究组的科研人员进一步考察了PROCR在乳腺癌中的表达与功能。通过对570例各亚型乳腺癌样本进行PROCR的免疫组化染色，发现了PROCR在TNBC样本中特异性的高表达。PROCR高表达的病例约占TNBC病人的一半，相比PROCR低表达的病例表现出更差的预后。研究人员还发现，遗传性BRCA1基因突变引起的TNBC主要存在于PROCR低表达的病例中。

上述研究结果提示，PROCR高表达的TNBC是一类新的TNBC亚群。利用病人移植瘤模型，科研人员发现PROCR阳性细胞富集于这类亚群中的肿瘤干细胞。由于PROCR是细胞膜表面分子，针对该分子设计的抗体药物不需要进入细胞内就能起作用，因此PROCR是理想的药物靶点。

科研人员还通过噬菌体展示，筛选制备了PROCR的具有拮抗能力的人源单克隆抗体。在PROCR高表达的TNBC病人的移植瘤模型中，该抗体能够非常显著地在小鼠体内抑制肿瘤的生长。该抗体（靶向肿瘤干细胞）与化疗药物（杀伤其他肿瘤细胞）联用，展现了更好的肿瘤抑制效果。（记者胡德荣）