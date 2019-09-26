建筑垃圾再生品成永定河“滤芯”

超6万吨建筑垃圾再生滤料，作为永定河京西流域生态修复工程湿地系统中水质净化的重要载体日前投入使用。昨天，记者从市住建委获悉，这些再生滤料化身为“永定河之肾”，每天大约可净化处理再生水6万立方米。

这是目前本市建筑垃圾再生产品利用规模最大的项目。在永定河休闲森林公园北侧的一片露天空地上，建好了一个个600平方米、铺满“砂石”的池子。不同于普通的市场品种，这些“砂石”呈红褐色，是建筑垃圾经过处理后得到的再生滤料。和常用的水质净化天然填料相比，这些建筑垃圾替代滤料不仅成本更低，净化效果也不逊色。

“这里未来将建成一个公园，滤料砂石上种上水生植物。小红门污水处理厂的中水将引到这里，经过净化的水才流进永定河。”现场施工单位京水建设集团相关负责人说。公园的栈道等景观已经初步建好，今年年底将引进中水，明年5月将种植水生植物，届时市民们可以来参观休闲。

据介绍，这些再生滤料主要来源于北京建工资源公司海淀苏家坨、海淀四季青和昌平沙河三个建筑垃圾资源化处置项目处置的棚改拆迁建筑垃圾，主要包括废红砖、废混凝土。这些建筑垃圾经过多重分拣、破碎、筛分、分选等一系列资源化处置后，得到了现在的建筑垃圾再生产品。

北京建工资源公司相关负责人介绍说，这些再生滤料具有比表面积大、孔隙率高、粒径均匀、粒型好等特点，其表面和内部的孔隙可以为微生物提供充裕的生长空间，从而具备较好的水质净化能力，对水质中的污染物的去除率完全可以达到天然填料的效果。经过再生滤料循环净化后的再生水，将被用于下游河道生态用水，项目建成后将成为永定河京西流域名副其实的净化水体之“肾”。（记者 董禹含）