天亿健康产业园落户宁波前湾新区

2019年7月9日，宁波前湾新区正式批复设立。前湾新区总面积604平方公里，范围包括现宁波杭州湾产业集聚区以及与其接壤的余姚片区和慈溪片区，生命健康是前湾新区重点打造的主导产业之一。

25日上午，天亿集团在前湾新区核心区倾力打造的天亿（慈溪）健康产业园在慈溪市高新技术开发区举行开工奠基仪式，成为前湾新区生命健康产业基地落地项目。天亿健康产业园位于前湾新区慈溪片区（现慈溪市高新技术开发区）核心区，西临主干道高科大道、北依城市快速路北外环，距离规划高铁站仅4公里。

凭借天亿集团所构建的集科技研发、投资孵化、产业转化、健康管理、医疗服务于一体的完整产业体系，依托美年健康体检平台的精准流量、医疗载体和渠道影响力，为入园企业提供注册审批、金融服务、技术服务、研发创新、创新创业、子女教育、公共服务技术平台等一站式服务，实现政策赋能、科技赋能、金融赋能和渠道赋能，助力企业做大做强。

据悉，天亿集团与中国科学院控股有限公司旗下医疗健康领域创新性企业——中科健康产业（北京）有限公司（简称“中科健康”）签订了战略合作框架协议，依托天亿集团及中科健康股东中科院创新孵化投资有限公司、中投中财基金管理有限公司在科技创新及成果转化、产业基金等方面的核心优势，双方拟在前湾新区开展大健康产业投资基金、大健康产业创新及转化研究院、生命健康小镇等全方位、多层次合作。

随着天亿（慈溪）健康产业园项目的落地及后续一揽子项目的开展，必将带动前湾新区生命健康产业快速蓬勃发展，构建大健康产业“政用产学研”完整闭环，助力前湾新区打造具有世界影响力的医疗健康产业创新高地。