让智慧医疗回归医疗本质 国际智慧医疗高峰论坛在京召开

由中国工程院主办，中国医师协会智慧医疗专业委员会、清华大学临床医学院联合承办的“国际工程科技战略高端论坛——国际智慧医疗高峰论坛”于9月23日在清华大学召开。智慧医疗是医疗未来发展的重要方向，是国际科技创新的新热点和各国发力争夺的制高点，也是“十三五”国家战略性新兴产业发展规划和卫生与健康规划的重要内容，对健康中国建设具有至关重要的作用。作为我国工程科学技术的界最高荣誉性、咨询性学术机构，中国工程院高度重视和支持智慧医疗的发展。本次论坛汇聚海内外相关领域的顶级临床医学专家、信息科技专家、生物信息学家和高科技企业家，围绕智慧医疗的核心技术和应用场景进行深入研讨，为推动“智慧医疗”和“健康中国”计划快速发展献计献策。共有中国工程院、中国科学院和欧洲科学院的10位院士出席论坛，150位国内外专家受邀参加了会议。

中国工程院院士、中国医师协会智慧医疗专业委员会主任委员、清华大学临床医学院院长董家鸿代表论坛组委会发表欢迎致辞。他指出，智慧医疗对我国健康医疗事业的发展具有至关重要的作用，智慧医疗应以人为本，以第一性原理回归医疗本质，集成大数据、人工智能、5G通信、物联网等现代智慧科技手段，深度融合健康医疗体系，直击医疗实践的痛点，破解健康医疗服务的难题，通过全要素、全流程、全链条的系统优化，实施覆盖全人群、全生涯、全维度的全域照护，实现优质、高效、经济的价值医疗，打造全新的国家大健康生态体系。董家鸿希望海内外相关领域专家、学者一同凝智聚力，展开思想的交流、实践的分享、未来的对话，促进智慧医疗技术的研发和应用取得新突破，服务于健康中国梦，造福全人类的健康福祉！

中国工程院秘书长陈建峰在致辞中表示，改革开放四十年，我国健康领域改革发展成就显著，人民健康水平不断提高，同时也面临着许多新挑战，迫切需要统筹解决关系人民健康的重大和长远问题。未来十年，是推进健康中国建设的重要战略机遇期。“共建共享、全民健康”，是建设健康中国的战略主题，而智慧医疗将对我国医疗健康事业的发展产生深远的影响。希望此次论坛的召开能够搭建更宽阔的产学研合作平台，进一步推进智慧医疗体系建设和智慧医疗科技创新，引导智慧医疗产业有序发展。

发展医学是清华大学新百年重中之重的战略部署，以医工结合探索新医学发展的策略和路径是清华医学弯道超车、高质发展的重要举措。面对高速发展的信息化社会，在智慧医疗领域，清华大学可以做出更多贡献。清华大学王希勤副校长讲到，在培养智慧医疗所需复合型人才，推动智慧医疗新技术的研发与应用方面，清华大学具有得天独厚的优势。清华大学将整合计算机、大数据、人工智能等领域拥有的领先技术资源与临床医学院的优质健康医疗资源，构建医理工交融、医研企联盟的临床转化科学研究体系，以最高的效率将先进的科技成果转化应用于临床实践，服务于健康中国伟大事业。

来自国内外的学者专家围绕智慧医疗的科学基础、核心技术、应用实践和未来展望四个专题展开精彩演讲及深入讨论。就未来智慧医疗体系、医疗人工智能、自然语言处理、5G及互联物联网；从基因细胞到人体的因果信息系统；医疗机器人创新研发；智慧医疗的应用场景；智慧诊疗模式探索、智慧化医疗研究、智慧健康生态体系构建、智慧医疗面临的挑战和困境以及智慧医疗相关安全与法律问题等重要话题进行了广泛深入的探讨。如Carin教授带来了国际最先进的人工智能技术以及基于价值效益最优化的智慧医疗案例。Uszkoreit院士探讨了人工智能自然语言的医用研究及应用。孙颖浩院士为我们展示了基于物联网的诊疗体系并畅想了未来纳米科技机器人参与精确和智能微观治疗的场景。程京院士为我们介绍了一系列健康的智慧创新产品，覆盖全域健康照护。张学工教授分享了以大数据和机器学习集成还原论与系统论两个研究体系的新思维，从基因、细胞到人体深层次探寻生命机理与疾病本质中的因果规律。田伟教授介绍了医研企成功合作典范的骨科手术机器人及其应用。各位参与圆桌对话的嘉宾在对未来智慧医疗的发展进行前瞻的畅想与务实的讨论之后，一致认为智慧科技能够赋能医疗，打破地域、空域、时域与资源的限制，极大提升医疗服务的效能、效率和效益，未来智慧医疗将以核心技术突破激活健康医疗应用场景从而迈入新时代。

董家鸿在最后的总结中指出，本次论坛群贤毕至，智慧集萃，各位专家和学者共享智慧医疗最前沿技术，共话智慧健康医疗发展大计，对智慧医疗未来发展的新思维、新模式和新技术进行了展望，必将为推动我国智慧医疗的创新发展和应用实践注入新活力和新动力。在智慧医疗科技发展层面，我国亟需针对当前健康医疗体系中的痛点问题进行顶层设计，提出智慧医疗产业的发展规划和行动方案，整合优势技术和医疗资源，构建医研企融合的全链条创新联盟，引导智慧医疗产业群健康快速发展。在智慧医疗应用实践层面，需要确立智慧医疗行业规范和各类准入标准，建立智慧医疗应用评价框架和实践指南，促进健康医疗服务的提质增效。董家鸿院士倡议各国医学界、科技界和企业界同道跨领域合作，携手共建、共创、共享科学化、人文化、精益化的智慧医疗大健康生态体系。 （高奕楠）