金龙鱼1:1:1彰显奥运品质 人民广场舞闪耀大唐不夜城

9月20日，由人民网·人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“奥运健康中国行·金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛西安站在西安大融城购物中心广场火热开赛。

西安，古称长安、镐京，作为中国四大古都之首，拥有7000多年文明史，罗马哲人奥古斯曾说：“一座城市的历史就是一个民族的历史”。数千年来，西安用岁月记录中华民族的沧桑巨变，西安人用热血见证华夏大地的峥嵘岁月。包容大气是西安的气质，豪爽好客是西安人的品格，在这片古老的土地之上，西安人用美食征服人心，以热舞传递健康，一座千年古城正在焕发着健康向上的新生魅力。

导师现场教学舞曲《1:1:1舞出好比例》

共舞金龙鱼主题舞曲《1:1:1舞出好比例》

“别再熬夜加班晚睡，透支后才觉得累……”随着大赛主题曲响起，动感欢快的节奏瞬间引爆现场气氛，吸引大批人流驻足观看。参赛选手们身穿统一服装，在导师的指引下齐舞金龙鱼热门舞曲《1:1:1舞出好比例》，自信灿烂的笑容、矫健爽朗的舞步、铿锵有力的口号，时刻展现大西北人民热情与豪爽的精神风貌。

自由不羁的安塞腰鼓

富丽堂皇的大唐剑舞

步伐敏捷的鬼步舞

本次西安广场舞大赛，经过3个多月的精心筹备，最终吸引到80多支舞队前来参赛。活动3天，从日出东方到华灯初上，舞者们以最昂扬的姿态，最优美的舞姿诉说着这片土地上的传奇故事。论豪气，自由不羁的安塞腰鼓敲出了西北人的豪迈；论富贵，富丽堂皇的大唐剑舞舞出了大唐人的自在；论时尚，步伐敏捷的鬼步舞跳出时尚之城的自信，从古至今穿越千年，自带网红气质的西安时刻走在时代潮流的前端。

西北大秦心灵美艺术团——《西部放歌》

“哗啦啦的黄河水，日夜向东流，黄土地的儿女，跟着那太阳走 ……”当天，一曲极具西北特色的《西部放歌》将现场氛围引入了高潮。一声整齐而清脆的鼓声划破寂静，身着大西北羊皮袄的安塞腰鼓舞者肆意舞蹈，瞬间将现场的观众们带到了广袤无垠的黄土高原。

“安塞腰鼓是国家非物质文化遗产，它能代表陕西人的精神风貌。”据领队大姐李新玲介绍，自舞队成立两年多时间以来，安塞腰鼓一直都是她们舞蹈的主要形式，其中《西部放歌》这支舞蹈的编排独具匠心，在注重西北特色的基础之上，将舞队分为男部和女部，并且将腰鼓和秧歌完美结合，目的就是为了能够展现新时代陕西人健康向上的精神风貌，能将传统文化和时代精神完美呈现。

“老警官舞蹈团”——《绣红旗》

夜幕降临，华灯初上，朦胧之中一面鲜艳的五星红旗点燃了寂静的黑夜，由“老警官舞蹈团”编排的歌伴舞的《绣红旗》歌颂着革命先辈们艰苦奋斗的时代精神，引得观众不禁动容，现场掌声雷动。

“星火燎原艺术团”——《大中国》

“韩家湾舞蹈队”——《好日子》

“五彩缤纷柔力球队”——《精彩中国五彩缤纷》

正值新中国成立70周年，本次西安站大赛以歌颂祖国为主题的舞蹈作品十分丰富。“星火燎原艺术团”开场一支气势恢宏的《大中国》舞出了中华儿女的万丈豪情；“韩家湾舞蹈队”编排的《好日子》别出心裁，用扇子摆出了“中70诞”的字样，以此形式表达对人民过上好日子的欣喜，对祖国70周年华诞的祝福；“五彩缤纷柔力球队”编排的《精彩中国五彩缤纷》则以极具新时代特色的柔力球舞蹈，舞出了健康中国新风尚。

“西安丽人模特艺术团”——《铿锵玫瑰》

“西安秋韵模特队”——《雅韵》

除此之外，新晋网红城市的时尚步伐可未曾停歇。“西安丽人模特艺术团”编排的《铿锵玫瑰》走出了大西北女子的豪爽洒脱；“西安秋韵模特队”编排的《雅韵》将西安女人的温婉大气展现的淋漓尽致。

“西安市图书馆曳步舞团队”——《众人划桨开大船》

“忆青春舞蹈队”——筷子舞《一曲相送》

其中，当天唯一一支鬼步舞队“西安市图书馆曳步舞团队”一上场就引起了现场观众的尖叫声，编排的《众人划桨开大船》动感十足；忆青春舞蹈队编排的筷子舞《一曲相送》以筷子为比喻，通过节奏明快，步调紧凑的筷子舞将传统文化中的筷子精神完美展现。

参赛队伍结束后在拍照区合影

现场主持人与观众进行互动

场外围观的观众们

值得一提的是，本次西安站的比赛过程中，现场互动的环节十分精彩，主持人通过问答的方式与观众进行互动，观众们在欣赏舞蹈的同时还能够了解到很多与油相关的知识，让健康运动与健康理念完美结合。

现场烹饪美食

互动投篮游戏区

健康品质生活离不开科学的运动和营养均衡的膳食。作为国民餐桌上的科学好油，金龙鱼1:1:1黄金比例调和油自上市以来，始终向国民传递平衡营养，膳食均衡的科学用油观，同时也一直在积极助力全民健身事业的发展。活动现场，金龙鱼作为主办方设置了投篮、击球等等好玩的游戏，以及现场制作美食、吸引现场观众参与互动，目的是将“吃动均衡”和1:1:1膳食脂肪酸均衡的健康营养理念深入人心。

2018年金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，用奥运的品质为健康中国加油！2019人民广场舞大赛更是我们助力健康事业的延续与落实。

据悉，本次比赛共分两个阶段，通过“规定曲目”和“自选曲目”双重累计积分，评选出20支队伍进入决赛。决赛中产生的冠军队伍将获得晋级，参加年底在北京鸟巢举办的全国总决赛。 加油奥运，健康是金，想要报名参赛和了解更多内容的朋友，赶紧扫码添加小程序，与金龙鱼一起舞出健康好比例吧！（高瑞瑞）