金龙鱼1:1:1舞出好比例2019人民广场舞广州站开锣

9月18日，“奥运健康中国行·金龙鱼1:1:1 舞出好比例”2019人民广场舞广州站初赛在广东省广州市黄浦区东方汇广场开锣。活动进行了3天，惊艳亮相了79支舞队，舞蹈动作整齐划一，舞蹈形式丰富多样，尽显广州人民健康向上的生活态度。

广场舞是群众参与度最高的文化活动之一，它解决了群众文化最后一公里的问题，因为广场舞活动几乎在每一个社区都有开展，贴近市民生活。广场舞是社区和谐的润滑剂，城市文明的催化剂，更是广州舞动的花海。人民广场舞广州站的参赛舞队，带来具有中国特色、岭南特色的广场舞作品，充满广东元素，展现了岭南特色文化的魅力。

百余名参赛选手在导师指导下，齐跳金龙鱼主题舞曲《1:1:1舞出好比例》

在规定曲目环节，参赛舞队统一着装演绎指定舞曲《1:1:1舞出好比例》，现场专家评委通过对参赛作品的团队面貌、表现形式、题材立意、创意表达、作品完整等方面进行综合评分，在自选曲目环节，舞队则将在编舞、着装、情节设置等多方面的比拼。舞队成员们在舞台上展现了团队紧密合作的精神和广场舞积极健康的活力，表演新颖别致，抓人眼球。

参加此次比赛的大叔和阿姨对小编说，参加这样的活动很开心、很激动，都是奔着“友谊第一、比赛第二”的心态来参加比赛，到现场才发现有这么多爱跳广场舞的朋友，大家一起跳同一支舞感觉很神奇。

金龙鱼主题舞曲《1:1:1舞出好比例》主题舞

俏佳人民舞协会《中国范》

俏佳人民舞协会带来的广场舞曲目《中国范儿》是一首由玖月奇迹演唱的节奏感较强的舞曲，该曲表现了中国本土民族特色，既有古典的感觉又不失时尚风格，令人有一种积极向上的感觉。中国范儿就是这么的气派，中国范儿就是这么帅。此曲深受众多舞蹈团体的喜爱，是排舞的热门曲目。

风神花园舞动人生舞蹈队 《火火的中国梦》

风神花园舞动人生舞蹈队的队员们通过欢快的节奏、整齐的姿态，向评委们展现积极向上的参与热情，向现场观众彰显朝气蓬勃的团队风采。伴随着"唱响中国梦·火火中国梦"的激情飞昂，阿姨们个个神采飞扬、精神饱满。

现场投篮比赛

每一次赛事的成功举办，均离不开社会企业的大力支持!我们的健康更离不开科学的运动和均衡的膳食营养，一直以来，金龙鱼将打造餐桌上的健康营养视为己任。2018年金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，用奥运的品质为健康中国加油！

金龙鱼现场为大家烹饪美食

现场围观的阿姨说，食物搭配吃才健康的理念已经深入人心，通过本次活动才了解到，原来油跟其他食物一样也需要多样化，油中的脂肪酸，分为饱和脂肪酸，单不饱和脂肪酸，多不饱和脂肪酸，三类脂肪酸对人体各有益处，缺一不可，果然是吃油无小事，健康大不同！作为家庭的"菜篮子"，她表示以后一定要依照科学知识来选择健康的食用油，为家人的健康把好第一道关。

第三天比赛结束后参赛舞队合影留念

据悉，本次比赛共分两个阶段，前三天为初赛，通过“规定曲目”和“自选曲目”双重累计积分，评选出20支队伍进入决赛。决赛中产生的冠军队伍将获得晋级，参加年底在北京鸟巢举办的全国总决赛。想要报名参赛和了解更多内容的朋友，赶紧扫码添加小程序，与金龙鱼一起舞出健康好比例吧！