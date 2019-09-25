饥饿时吃口热的更满足

常言说“饥不择食”，意思是饿极了吃什么都无所谓。而近日，美国多项研究指出，人们在饥饿时会更渴望吃到热的食物。

美国亚拉巴马大学生物科学系副教授、消化系统生理设计专家史蒂芬·塞克博士通过试验证实，味觉在很大程度上与嗅觉有关。与生冷食物相比，热食散发出的气味分子明显更多，这些诱人的香味在食物选择中更占优势——光是闻一闻烧烤的“烟味”、热气腾腾的火锅“辣味”就能很好地刺激味蕾，令人食欲大增。

美国哈佛大学生物人类学家、《烹饪如何让我们成为人类》一书的作者理查德·朗厄姆研究认为，除了气味之外，饥饿时渴望热食还有另一个原因：大脑会在饥饿时发出“摄入更多卡路里”的信号。与冷食相比，热食才是提供能量的更优选择，因为热食可产生更多的净能量；热食中的脂肪接近熔点，食用后也比冷食的消化吸收率更高。比如，热面包冷却后，淀粉会变得更难消化，因此饥饿难耐时人们更想吃的是刚出炉的热面包。

塞克博士提醒，同样一种食材烹制方法不同，给人体提供热量和营养的方式也会有所差异，饥饿时吃口热的虽然大快朵颐，但这并不意味着热食就一定比冷食更有营养。（方文革）