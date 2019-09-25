夏秋之交 养生“三重”

自然界有春生、夏长、秋收、冬藏的季节特点。人类作为万物之灵，就应该顺应不同的节气，调整自己，该宣发的时候宣发，该收敛的时候收敛，做到与天地相应，这就是顺时养生。“夏气之应，养长之道；秋气之应，养收之道”。经过天气炎热的夏季，进入秋季之后，天气迅速由炎热转为干燥，人体也到了“夏秋之交”的分水岭。这个时节该如何养生？饮食及生活习惯，大家该怎样去调整，才能防止疾病的趁虚而入？黑龙江省齐齐哈尔市中医医院主任中医师、康复医学专家由冬冶介绍，夏秋养生要十分注意“三重”。

肠道重呵护

由冬冶说，到了夏秋之交，门诊腹泻患者往往增加约四成之多。秋季腹泻、急性肠胃炎可发生在各个年龄段，小儿和老年人更易引起并发症。由于季节交替气温变化快，胃肠道的自然屏障变弱，碰上食物污染、消化不良等原因更易出现腹泻。在温差较大的秋季，严重腹泻还容易诱发“肠中风”。因此，初秋早晚温差较大，要特别注意胃部的保暖，晚上睡觉时要防腹部着凉。饮食调养是养护胃肠的重要手段，应多食清淡易消化的营养食物，并注意饮食卫生。

秋冻重适度

“天气转凉，温度、湿度变化比较大，容易引发关节疼痛，应注意保暖。”由冬冶强调说，夏秋之交温度变化快，有时酷热难当，有时凉气袭人，极易发生外寒内热的病症。俗话说“春捂秋冻，不生杂病。”所谓“秋冻”，一方面是说秋季气温凉爽，有助于锻炼耐寒能力，在温度逐渐降低的环境中，经过一定的锻炼，能促进身体的新陈代谢，提高对低温的适应力，从而为即将到来的寒冷天做好准备；另一方面，中医认为，秋季天气干燥，宜养阴，如果穿得太多而出汗，易伤阴生燥，对身体不利。但对关节病患者来说，“秋冻”要适度，因为温度过低易引起关节部位的疼痛，尤其是有受凉受寒病史的患者更应注意。疼痛和肿胀是关节炎的常见表现，关节炎患者平时应尽量做好关节的保护，注意保暖，如果出现问题要马上就医。

秋燥重滋润

夏秋之交，有些人因贪凉受寒，断断续续地干咳，但又无明显感冒症状。对于这些症状，由冬冶说这是“秋燥”。燥证分内燥、外燥两种：外燥是外感燥而致病，内燥是脏腑津液亏损之证。如想缓解症状，就需要多吃润燥生津的物品。由冬冶推荐夏秋之交可多食麦冬、玉竹、百合、石斛。

麦冬 麦冬味甘、微苦、性微寒，归心、肺、胃经。有养阴润肺、益胃生津、清心除烦的功效。麦冬常用于肺燥干咳，虚劳咳嗽、津伤口渴、心烦失眠、肠燥便秘等症状。但是由于麦冬性微寒，不宜用于脾虚引起的泄泻、痰饮及气虚明显的人群，亦不可过量服用。麦冬不仅可治疗疾病，还可用来做药膳，美味又养生。主要有麦冬蒸子鸭，能滋阴清热，润肺生津，适用于阴虚发热、咳嗽吐血、肺气虚弱、口干、便秘、喉咙肿痛、更年期综合征等。

玉竹 玉竹味甘、微寒、性平，有养阴润燥、生津止渴的功效。玉竹适用于肺胃阴伤所致的燥热咳嗽、咽干口渴、胃脘隐痛、大便燥结等病症，同时也适用于干咳少痰，或者口燥咽干的人，起到滋阴清热生津止渴的作用。脾胃虚弱、痰多清稀、胃寒腹泻者不宜服用。常用药膳有玉竹养肺梨，能滋阴润燥、养肺祛痰、美肌，适用于阴虚燥热、肺燥咳嗽者。痰过多者、脾虚腹泻者、风寒咳嗽者不能吃。玉竹多跟沙参、麦冬等药材搭配使用。

百合 百合性微寒，味甘淡，有养阴润肺、清心安神的功效，适用于阴虚燥咳，虚热上扰、失眠、心悸及胃脘疼痛等症状。本品富含人体所必需的优异蛋白质、不饱和脂肪酸、微量元素、维生素和多种生物碱。百合不仅味道鲜美，并且营养丰富，药用价值也很高。常用药膳主要有百合安神茶，具有清热安神、益气养阴的功效，适合神志不宁、心烦易躁、失眠多梦、心悸气短、多汗者；痰多、食积、风寒咳嗽或脾胃虚寒者不适用。

石斛 石斛味甘，性微寒，能养胃生津、滋阴清热、明目退翳。本品可用于热病口渴、牙龈肿痛、肾阴亏虚之目暗不明、阴虚火旺等症状。常用药膳主要有石斛菊花汤，有较好的明目润燥功效。（衣晓峰 巩盛况）