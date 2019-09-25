耳鼻咽喉头颈外科重庆论坛暨中国非公立医疗机构协会耳鼻喉头颈外科专委会2019年会在渝召开

9月21日，由中国非公医疗机构协会耳鼻咽喉头颈外科专委会主办，仁品耳鼻喉医院承办的“耳鼻咽喉头颈外科重庆论坛暨中国非公立医疗机构协会耳鼻咽喉头颈外科专业委员会2019年学术年会”在重庆召开。41家非公医疗机构代表共同签署“社会办医服务承诺”书，从十个方面向社会公开承诺，做好医疗服务，接受社会监督。

耳鼻咽喉头颈外科重庆论坛现场

中国非公医疗机构协会耳鼻咽喉头颈外科专委会主任委员、南京明基医院耳鼻咽喉头颈外科诊疗中心院长于振坤表示，本次大会将秉承“规范、培训、融合、发展”的主旨，以耳鼻咽喉头颈外科领域基本技术和临床新进展为主要内容举办，内容会包括国内知名专家前沿技术专题讲座，常见疾病诊疗新进展的专题报告以及手术演示与解剖培训等，将涵盖耳鼻咽喉头颈外科各个亚专科，体现社会办医的特色。

中国非公立医疗机构协会常务副会长兼秘书长、法定代表人郝徳明结合社会办医实际，就如何建设行业特色，制定了评价标准、信用评级、考核体系。

他表示，协会研究制定了以医疗质量安全为基础的社会信用等级和服务能力星级评定的行业评价管理办法及其标准，为全国社会办医持续健康规范发展，建立了行业评价考核体系；为加强全国社会办医护人员的继续医学教育，努力提高会员单位的医疗管理水平、服务能力和队伍建设。

重庆市卫健委医政处处长张维斌认为，从宏观视角度来看，非公医疗不仅能够满足人民群众多样化的健康需求，还有助于填空缺，补短板，为群众提供优质多元的医疗服务。

社会办医服务承诺启动仪式

中国医师协会副会长、重庆市医师协会会长赵兴吉从协会创办的作用、影响、未来对大健康产业的促进作用以及协会与协会之间的交流合作方面做了阐释。

首都医科大学附属北京同仁医院副院长、国务院政府津贴专家黄志刚则指出，学术交流没有公立与非公之分，投资背景不同不影响医学的研究、探讨与交流，非公医疗机构是市场大健康产业的有益补充，应该与公立医疗机构一起合作发展。

41家非公医疗机构代表共同签署“社会办医服务承诺”书

会上，41家非公医疗机构代表共同签署“社会办医服务承诺”书。从“医疗执业登记、医疗制度、医疗质量、医保价格、不强制消费明码实价、规范用药、不做虚假广告、认真履行社会责任、从业人员信用监督、发挥正能量”等十个方面向社会公开承诺，将对社会和老百姓规范行医的承诺实实在在地落实在医疗服务中，并接受社会监督。

南京明基医院、湖南省人民医院、厦门长庚医院、仁品耳鼻喉医院、民生集团作为非公医疗机构代表发出郑重承诺：“遵纪守法，规范执业，服从监管，在许可的经营范围内执业，规范管理医护人员的从业资质……”

就“社会办医服务承诺”号召内涵，重庆仁品耳鼻喉医院业务副院长李红阐述了自己的观点，他认为，民营医院的发展必须走规范化道路，除了在技术上要向公立医院看齐，更要发挥服务好、专科特色明显、治疗手段多样的优势，遵守医疗规律和市场规律，真正成为大健康产业的有益补充。我们也将自觉接受社会监督，树立标杆品牌，真正做到让百姓满意、行业认可、政府放心，以高品质、高要求的服务态度向百姓传递大健康理念，向社会传递健康正能量。（李轶群）