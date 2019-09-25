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女童跳舞“下腰”致截瘫

罗悦

2019年09月25日08:24 来源：长沙晚报

4岁儿童原本是活蹦乱跳、无忧无虑的，长沙女童琪琪（化名）却因为脊髓损伤导致截瘫躺在床上。而造成她双腿不能动弹的竟是学舞蹈时练习“下腰”。湖南省人民医院儿童骨科主任肖晟提醒，孩子在练习下腰等危险动作时，一定要做好保护措施和辅助措施，根据其承受能力量力而行。

9月8日，家住宁乡的琪琪上舞蹈课做下腰动作时，双腿突然疼痛难忍、疲软无力。大约10分钟后，家长发现琪琪无法自己站立，双下肢疼痛、触觉消失，在受伤5小时后，琪琪被送往湖南省人民医院儿童骨科。医生检查发现，琪琪肚脐以下截瘫，双下肢没有感觉、无法活动，大小便失禁，属于病重患儿。

肖晟提醒，下腰动作需要上肢、下肢、脊柱等全身多处部位肌肉参与完成，而儿童肌肉力量相对薄弱，尤其是脊柱周围肌肉保护力量不足，再加上脊柱稳定性差，容易在下腰时出现移位、滑脱甚至跌倒导致脊髓损伤。当孩子外伤后出现下肢无力、提不起脚，甚至下肢失去知觉、大小便出现障碍等情况，应高度怀疑为脊髓损伤。这种损伤通常为钝性损伤，早期难以诊断，但病情进展迅速，容易错过最佳治疗时期，致残率高。肖晟强调，脊髓损伤的黄金治疗时间为受伤后8小时内。

(责编：赵丰(实习生)、许晓华)


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