老人健忘要警惕患上“老年痴呆”

9月21日是“世界老年痴呆日”，1910年这种病被命名为阿尔茨海默病。长久以来只要患上阿尔茨海默病，无论是病人自己还是家人常会有一种羞耻感，但其实它就像高血压、糖尿病一样普通。

生活中，不少老年人会出现和电视剧《都挺好》中角色苏大强类似的表现，比如炒菜反复忘记放盐，忘记家人朋友的名字，买菜不会算账，甚至出门不知道回家的路……其实，他们可能和苏大强一样，患上了阿尔茨海默病（AD），一种起病隐匿的进行性发展的神经系统退行性疾病。全球每3秒钟就将有1例阿尔茨海默病患者产生。

阿尔茨海默病的症状包括：记忆力日渐减退，影响日常生活和工作。尤其对近期发生的事物遗忘，是阿尔茨海默病早期最常见的症状，如炒菜放两次盐，做完饭忘记关煤气。患者会出现计算能力下降，简单的计算常常出错；出门不记得熟悉的路，出现迷路，记不住日期，甚至部分患者不清楚白天和黑夜。患者会出现经常忘记简单的词语、无法正确说出东西的名字、说的话或写的句子让人无法理解等情况。患者常常不能按照要求完成事情，如不知道钥匙可以开门、不会使用电器等。患者性格较发病前有变化，变得淡漠、焦虑或粗暴、疑心病重、过度外向等；对以前喜欢做的事情提不起兴趣。

有些家庭在得知老人患上阿尔茨海默病后，总会问出这个问题：“还有必要治吗？”目前，阿尔茨海默病尚无有效治疗方法，主要还是以对症治疗为主。改善认知类药物仅能改善症状，不能改变疾病病程及结果。其实，通过药物、康复治疗、悉心的照料等综合疗法，能减慢认知功能下降的速度，改善患者的生活质量，减轻家庭负担。

那么，如何照顾阿尔茨海默病患者？提供熟悉而稳定的生活环境，安排规律的生活作息；把焦点放在患者的能力与长处上；引导患者多参与生活事务；交付患者简单的工作，开发新的能力；帮助患者维持尊严及价值感；减少冲突，维持良好的沟通；给患者佩戴具有定位功能的手环，防止患者走失，注意安全，防止跌倒等意外发生；依照患者的独特性及病程来改变照护方式；对于晚期、重症患者，关键在于预防感染；对于长期卧床不起的患者，要为其勤擦拭身体、翻身拍背，减少褥疮的发生；对于进食困难的患者，应小心谨慎喂食，尽可能避免因呛咳、误吸等导致肺部感染的发生。一旦发生感染，要及时到医院治疗。

（中南大学湘雅医院沈璐王曙红周亚芳）