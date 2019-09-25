吃柚子，这些事你不一定知道

中秋之后，柚子上市。在《本草纲目》中记载：柚子味甘酸、性寒，具有理气化痰、润肺清肠、补血健脾等功效，《日华子本草》载柚子：“治妊孕人食少并口淡，去胃中恶气。消食，去肠胃气。解酒毒，治饮酒人口气”，能治怀孕食少、口淡、消化不良等症，能帮助消化、除痰止渴、解酒除口气。

现代医药学研究发现，柚子肉含大量的甙类物质，还含有胡萝卜素、维生素B1、维生素B2、维生素C、烟酸、亦含丰富的钙、磷、铁，这对于孕妇有效地预防贫血和胎儿发育也有很好的促进作用。

广州医科大学附属第二医院中医科副主任中医师郑艳华提醒，柚子虽好，但并不适合空腹吃。柚子偏于寒凉，为生冷之物，空腹吃或过量吃，易损伤脾阳。多吃也不合适，中医认为水果湿气重，如果无法正常排出去，会导致人体的阳气受困，尤其是脾阳受困，导致脾的功能失常，运化不利。

郑艳华建议，吃柚子，应该在饭后食用（如午饭后，间隔一段时间更好），一般一天不要超过1/4个。而脾胃虚寒的人群或是幼儿、老人，近期出现腹痛、腹泻的人群更不宜多吃。另外，在服用降压药期间，吃柚子或饮用柚子汁，可能产生血压骤降等严重的毒副反应。所以，不要用西柚汁或柚子汁送服药物，也不要吃了药又马上吃柚子。

吃完袖子， 柚子皮不要扔，它除了可以放在冰箱除臭，还可以用来煮汤。一般留取鲜柚皮约1/4个，切小块，配以杏仁、贝母、银耳各10克，加适量水炖煮至烂，兑入适量蜂蜜搅匀，早晚服用。适合那些咳嗽痰黏难吐、口干，或吸烟人群。（文/羊城晚报记者 余燕红 通讯员 许咏怡）