胜利油田中心医院举行 “取栓快行动”医患联谊会

为进一步加强患者及家属对脑卒中的认知，帮助他们学习卒中的防治知识，树立战胜卒中的信心，做到早知道、早预防、早发现、早治疗。9月20上午，胜利油田中心医院举行了“取栓快行动”医患联谊会，50余名脑卒中患者与家属积极参与。东营市卫健委医政科科长张娟，胜利油田中心医院院长刘冠国、副院长陈启才以及相关科室负责人出席活动。胜利油田中心医院院长刘冠国指出，一直以来，胜利油田中心医院作为国家高级卒中中心，不断健全完善脑血管病救治网络，在院前急救转运、院中快速诊疗、后期康复素养这三个层面上，形成全流程的救治网络，让脑卒中患者获得了及时、高效、优质、全面的诊疗服务，提升了脑血管病的救治水平。

东营市脑科医院副院长、神经内科主任高宗恩致辞并做《抗击卒中 我们同行》的主题报告，他表示，卒中看似可怕，其实完全可防可治。此次“取栓快行动”联谊会的举办，也是为了进一步加强患者及家属对脑卒中的认知，防止患者因得不到及时诊治而错过最佳治疗时机。

众所周知，脑卒中具有高发病率、高致残率、高死亡率、高复发率的特点，给社会、家庭带来了沉重的负担。但只要在一定的时间窗内进行静脉溶栓、动脉取栓的积极治疗，多可获得更好的疗效。

据了解，近年来，胜利油田中心医院加快推进全市脑卒中防治工作，牵头建立了全市卒中联盟，发布了脑卒中急救地图，建设脑卒中防治三级网络体系，规范全市卒中救治流程，提升医务人员卒中防治技术水平，为全市卒中患者的早诊、早治和预后效果提升起到了积极的促进作用。未来还将继续高度重视脑血管疾病的防治，切实提高东营及周边地区脑卒中防治知晓率，让公众能够快速识别卒中，及时到有救治能力的医院就诊并得到有效救治，从而获得良好的预后效果，造福广大卒中患者。

活动现场，通过溶栓、取栓获得成功治疗的卒中患者与家属分享了他们的“抗卒之路”，并与现场医护人员进行互动。 现场大家共同观看了微视频《医路同行》和《家访视频》。