诺奖获得者对话国医大师

人民网北京9月24日电 3位诺贝尔奖获得者， 4位国医大师和500多位中医中医药从业人员，共话中医药发展，以“传承、创新、发展、弘扬”为主旋律，由中华中医药学会主办，2019第六届诺贝尔奖获得者医学峰会暨第三届国际扶阳医学大会日前在深圳召开。

中华中医药学会会长王国强指出，推进健康中国建设，是全面建成小康社会、基本实现社会主义现代化的重要基础，是全面提升中华民族健康素质、实现人民健康与经济社会协调发展的国家战略，是积极参与全球健康治理、履行2030年可持续发展议程国际承诺的重大举措。中华中医药学会是中国科协和国家中医药管理局领导的中医药学术团体，是党和国家联系中医药科技工作者的桥梁和纽带，有责任、有义务、有能力在推动中医药与粤港澳大湾区建设融合发展中，充分发挥学会具有的坚实的组织和动员优势、丰富的人才和创新优势、多元的学科和平台优势、权威的标准制定和推广的优势、众多的科普和宣传优势，以及全国性经验推荐和普及的优势。希望在创建世界一流学会的进程中能够与深圳市、大湾区进行更加深入务实的合作，实现共建、共享、共赢。

2004年诺贝尔化学奖得主阿龙?切哈诺夫、1991年诺贝尔生理学或医学奖得主厄温?内尔、2013年诺贝尔生理学或医学奖得主托马斯?苏德霍夫、2014年诺贝尔化学奖得主斯特凡?黑尔、我国推拿界唯一的国医大师李业甫教授，广西中医药大学校长唐农等做主题报告，参与圆桌会议和高端对话。他们从科学的历程、中医的起源、《黄帝内经》中的“系统论”和“时空生命学”以及“扶阳医学”的诞生和发展，以不同的视角展开对话，探讨中医与科学的关系，中医如何从科学领域获得自身发展的启示，科学如何从中国最古老的文化《黄帝内经》中汲取营养和力量。

第三届国际扶阳医学大会作为本次峰会的一项重要内容，交流展示扶阳医学和中医药事业发展成果。中华中医药学会以“扶阳医学传承基地”为抓手和平台，以“扶阳医学”为切入点，培养扶阳医学“领军人才、骨干人才、优秀人才”有机衔接的人才队伍，为中医学术流派的传承，积极探索合理的培养方式，为中医学术繁荣做出积极贡献。

王国强表示，中华中医药学会打造国际扶阳医学大会，搭建了一个“人人听得懂、临床有疗效、传承有法脉、发展有特色”的中医药国际宣传推广平台，挖掘和吸引世界范围内更多的中医药专家加入传承创新发展扶阳医学的大家庭，形成了一支传承发展创新中医药的人才队伍，为国家粤港澳大湾区战略的实施发挥中医药人的作用。（记者王君平）