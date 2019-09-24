饮用水越纯净越好吗？本文教你科学选择净水器

很多人认为饮用水越纯净越有益健康，甚至有人喝实验室的“超纯水”。其实这种观点是不科学的，我们的水源多为自来水或者地下水，水中除了含有灰尘、泥沙外，还有离子、胶体、细菌、微生物、矿物质等。现在市场上出现了多种水商品，如“矿泉水““自然回归水”“天然水” “超纯水”“纯净水”“蒸馏水”等。那么，喝什么水更健康呢？

实验室的“超纯水”至清至纯，它不仅去除了水中的灰尘、泥沙，以及一些有机物、微生物等，还去除了烧水时形成水垢的钙镁离子，还有对人体有益的矿物质，这种水就纯度而言几乎去除了水中所有的杂质，因此适用于实验室的科学研究，不适宜饮用。目前，大多数家庭喝得最多的还是纯净水，众所周知，净水器产品最重要的就是滤芯。市场上的家用净水器按照滤芯组成结构主要分为超滤和反渗透两种类型。

超滤滤膜孔径大约在（0.001-0.1）um ，水中的胶体、铁锈、悬浮物、泥沙、大分子有机物等都能被超滤膜截留下来完成净化。超滤净水机一般不用泵，不需要耗电，避免了电气安全问题。且它出水量大、无废水，环保节能，另外由于接头少、需要水压低，一般市政自来水的正常水压即可，因此故障率及漏水概率相对较低。但是，其缺点也是显而易见的，超滤净水机在长时间的使用后，膜表面的残留会影响到出水量，需要及时清洗；对于水中化学污染物的去除效果较差，出水口感一般，不能降低水的硬度，煮水容器依然存在结垢的可能。

反渗透又叫逆渗透，它的核心部件是一个半透膜——生物选择性透过膜，只允许溶剂分子透过。因为它与自然渗透方向相反（自然渗透是水从浓度高的液体一侧透过膜进入浓度低的一侧），故称反渗透。由于操作压力较大，需要膜的性能优良，其一般为进口材料。

与超滤净水机相比，反渗透净水机的输出水质更加干净和安全，能够去除水中各种有害杂质和金属离子，出水口感好，能降低水的硬度，煮水后容器不易产生水垢。反渗透净水机的缺点是要用到水泵，需要通电，存在电气安全问题，接头多、水压高，故障率及漏水概率也相对较高，结构复杂成本较高。而且其出水量很难达到超滤净水机的出水量，会产生较多废水，于环保节能而言，反渗透净水机远远不如超滤净水机。

一般来说，如果城市自来水水质较好，周边无大工业污水输出，超滤就可以满足生活需要了。相反，在农村或者是化工污染较为严重的地方，反渗透净水机就派上了用场。

本文由科信食品与营养信息交流中心业务部主任阮光锋进行科学性把关。