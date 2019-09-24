直系亲属能直接输血吗？别被电视剧忽悠了！

在电视剧中，经常能看到这样的场景：孩子生病急需输血，父母二人争相为孩子抽血。 其实，这些画面在现实生活中几乎是不可能发生的，因为医生并不建议直系亲属之间直接输血，这是为什么呢？

直系亲属之间互相输血容易引发输血相关性抗宿主病，一旦发生，死亡率在90%以上。献血和用血的人之间血缘关系越近，发生的概率越高，因此直系亲属之间相互输血这种情况应该尽量避免。

输血本质上属于移植的一种，由于亲属之间抗原的相似性较高，当受血者即宿主的免疫出现严重缺陷或受到抑制时，对外来的直系亲属的相似淋巴细胞缺乏识别“当成自己的”。此时，外来淋巴细胞就会“反客为主”，定居并增殖，攻击宿主自身的组织，引起致命性的并发症，即TA-GVHD。这种并发症大多出现在输血后的7~14天，主要表现为皮疹、黄疸、腹泻等。当病情难以控制，多迅速恶化死亡，最终因感染致死。因此，没有经过处理的直系亲属间的血是不能随便使用，危险性很大。

那么直系亲属是在任何情况下都不能献血互助吗？其实，目前已经有了解决方案，现在有一种技术叫做辐照技术，可以把有活性的免疫细胞给杀死、灭活。专家表示，“输血如果实在不能避免直系亲属，一定要进行辐照，把有免疫活性的淋巴细胞灭活，才可再输入。”尽管直系亲属之间可以通过这种方式进行输血，但是不建议直系亲属之间血液这样输。

此外，夫妻间输血也要注意。一般情况下不建议丈夫给妻子输血，尤其是还没有生育的夫妇。如果妻子接受了丈夫的血液后，可能会产生针对丈夫血型抗原的IgG抗体。而在怀孕妊娠时，这种产生的抗体会通过胎盘到胎儿体内，就有可能引发新生儿溶血病，严重时还可能导致新生儿死亡。

本文由沈阳市红十字会医院血液科主任医师金涛进行科学性把关。