加强保湿  秋季护肤的必修课

一不留神，时间就这么悄然“滑”进了秋季。秋季阴雨连绵，温度也时高时低。一些秋季的常见疾病也伺机而动。一些常见的皮肤问题得拉起警报了，西安市第三医院皮肤科医生张飞娟表示，只有做好防护准备，才可以在秋季处变不惊。

碱性较强洗浴产品易引起皮肤瘙痒症

最常见的就是皮肤瘙痒症，瘙痒症在皮肤病学指的是没有原发性皮肤损害，仅有瘙痒症状的皮肤疾病。通俗地说，患者的皮肤最早没有出现改变，例如丘疹、结节、水疱、风团等，仅仅感到瘙痒，后期可出现抓痕、结痂等皮肤表现。

瘙痒症发生原因很多，外界的因素主要是天气转凉后，人体皮脂腺分泌开始减少，皮肤容易干燥，引起瘙痒。同时，再加上一些外部的刺激，如过多使用肥皂、洗衣粉等，这就极易引起瘙痒。从内部因素讲，皮脂腺、汗腺分泌减退，糖尿病、肝肾疾病等内科疾病，以及精神性因素等也可以引起这种情况。

建议大家应注意保湿，洗澡后全身涂抹身体乳；洗澡水温不要过高，次数不要过频，避免使用碱性较强的洗浴产品；如上述方法仍未见缓解，应去医院就诊，可考虑内服及外用药物治疗。

精神状态不好可能会引起湿疹复发

秋季气候干燥，许多患者的湿疹出现了复发或加重的症状。有的是身上长出红斑、水疱；有的患者皮损部位变得肥厚、开裂。这些患者共同的症状是瘙痒难耐、夜不能眠，长期承受着身体的折磨和精神压力。其发生是复杂的内外因相互作用的结果，内因如慢性消化性系统疾病、精神紧张、过度疲劳、情绪变化、内分泌失调等；外因如生活环境、气候变化、食物、日光、寒冷、炎热、或化学物品等外界刺激均可诱发湿疹，有些是与季节变化有关，不少湿疹一到秋季就发生。

建议大家要注意寻找原因，如干燥、寒冷、接触某物过敏引起的就要改变不利于皮肤的环境去除过敏原。另外，避免洗澡水过烫，避免使用碱性高的洗浴产品，加强皮肤保湿。必要时到正规医疗机构，接受正规治疗方案。根据皮损的形态，选择合理的药物。

患有荨麻疹应及早就医诊治

秋天温差较大，所以荨麻疹这种疾病很容易在这个季节出现，患者皮肤上先会出现皮肤瘙痒，随即出现风团。成批出现，1～3小时消退，一般不会超过24小时，消退后不留痕迹。

荨麻疹的病因复杂，多种因素可引起，常见的原因主要有感染、食物或食物添加剂、吸入物、药物、精神因素等，其他还有物理因素、内分泌变化、内脏疾病、遗传等。但也有一部分荨麻疹不能明确病因。其中因气温变化引起寒冷性荨麻疹就是秋季多发的特点——皮肤遇冷风团发作，变暖后风团消退。

张飞娟医生提醒，若病因明确，去除病因是关键；对原因不明显的荨麻疹，可以检查过敏原，以协助治疗。另外，秋季节日较多，聚餐往往也较多，注意清淡饮食，避免刺激性食物及饮酒。还有，对于多数荨麻疹可对症处理，以内服药物为主。但需注意的是急性荨麻疹若伴有胸闷、气短等症状，或伴有高热或腹泻时，此应及早就医，以免延误病情。

在这干燥的季节，一定要多喝水，注意个人的卫生和注意保暖，加强皮肤的保湿。让这个秋天，远离皮肤病，让皮肤焕发健康动人的神采！