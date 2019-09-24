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秋燥吃什么？推荐甘蔗百合猪肺汤

2019年09月24日07:42 来源：广州日报

　　推荐：广东省中医院临床营养科

　　主要功效：润燥止咳、生津止渴

　　推荐理由：秋燥、肺燥咳嗽。

　　材料：甘蔗250g、干百合20g、马蹄5个、猪肺1个、瘦肉50g、姜适量（3-4人量）。

　　烹调方法：甘蔗洗净、削皮斩小段。百合冲洗；马蹄洗净、削皮。猪肺反复洗净、切块、汆水后备用。瘦肉洗净、切小块、汆水。汤煲内加水2000ml，加入所有材料，武火煮沸后改文火煲约1小时，加食盐调味即可。

　　汤品点评：从夏入秋，夏季余热与秋燥相结合，让人感觉皮肤、口鼻、咽喉干燥不适，心烦，小便短赤，肺感外邪则容易干咳少痰等。此时宜需兼顾清热与润燥。

　　所谓不时不食，秋季恰是甘蔗采摘的日子，甘蔗性寒味甘，能清热润燥、生津止渴，尤其适合阴虚肺燥咳嗽、胃阴不足之呕吐，及热病后口渴者。甘蔗清润，不伤脾阴，《本草纲目》言其为“脾之果”，《随息居饮食谱》称其榨汁能“大补脾阴”。百合清肺止咳且能清心宁神，与甘蔗、马蹄一起，清肺润燥止咳，取其宁心之效，改善心烦症状，调理睡眠，亦有助于咳嗽痊愈。此汤偏清凉，素体阳虚者不宜。

(责编：许晓华、杨迪)


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